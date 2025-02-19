清大傑出人才發展基金幫教授加薪 年薪最高上看500萬

為攬才留才，國立清華大學創全國大學之先，設立「傑出人才發展基金」並募得約11億元。清大指出，全校共超過三分之一、近3百位教師今年領到3萬至100萬元的學術表現獎勵，再加上彈性薪資加碼，教授年薪最高上看5百萬。

清大校長高為元表示，願意攻讀博士的優秀學子愈來愈少，「台灣未來的教授要從哪裡來？」優秀人才不願投入教職絕對是國內大學面臨的擊破困境，且未來十年人才流失的挑戰將更形嚴峻，如同少子化問題十年前就能預測，清大願意挺身改變，否則教授不足的人才海嘯迫在眉睫。

對此，高為元創設傑出人才基金，盼為清大延攬並留住傑出教授，無論理工、人文、教育、藝術等各領域的教師都能受惠。

清大研發長邱博文指出，傑出人才發展基金主要獎勵教師的學術研究成果，評比指標包括發表重要期刊論文、學術專書、舉辦或參與國內外重要學術會議、擔任國際頂級期刊主編、獲選重要學術組織會士，也包括演講、展演、競賽等多元領域的學術表現。

邱博文表示，清大去年首度對學術表現傑出教師頒發傑出人才獎勵，獲獎教師占全校教師的29%，今年的獲獎比率上升到36%。此外，針對教育部補助大學辦理彈性薪資方案，清華也加碼配合，本學年彈薪總經費較前學年提高約27%，讓清大可謂是激勵傑出人才的佼佼者。

邱博文進一步分析，清大助理教授本學年彈薪最高加碼56萬、副教授87萬，教授則可達279萬，再加上傑出人才基金獎勵3萬至100萬，合計本薪及雙重獎勵，助理教授及副教授的年薪可上看3百萬元左右，教授則有機會躍升至5百萬。

今年獲得傑出人才基金獎勵的教師中，共53人獲頒捐款企業或個人冠名獎勵，獎金額度在50萬至100萬之間，其中包括來自日本、波蘭與以色列的外籍教授。

電機系教授李祈均今年獲頒聯詠傑出人才講座。李祈均表示，傑出人才基金制度著重獎勵教授的學術表現，讓有志研究的學者感到被重視。他也認為，研究非一朝一夕可成，學者常是寂寞的，傑出人才獎勵正是對學者的重要鼓舞。運科系副教授曾鈺婷今年則獲頒清鏡傑出年輕學者，她也談到，獎勵是對教師最大的鼓勵。