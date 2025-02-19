清大設傑出人才發展基金 幫教授加薪最多100萬

海內外學術人才競爭激烈，清華大學設立傑出人才發展基金，已募得約新台幣11億元，以孳息提供學術表現獎勵，全校約1/3教師每年可加薪新台幣3萬到100萬元，藉此留才、攬才。

清大今天在台北召開記者會，校長高為元表示，過去捐款人更傾向捐建大樓、硬體建設，要為人才募款不易。他上任後規劃人才發展基金，感謝許多企業、校友和個人捐款，讓理工、人文、教育、藝術等各領域教師都能受惠。

高為元表示，目前已經募得11億元，每年拿利息使用，「理論上可以永續。」他說，近年願意攻讀博士的學子越來越少，台灣未來的教授在哪裡，現在不挺身改變，「人才海嘯」就在眼前。

清華大學研發長邱博文表示，目前正教授年薪約在155萬元到179萬元，配合彈性薪資約12萬元到279萬元，加上傑出人才基金最多100萬元，年薪有機會超過500萬元，而副教授、助理教授也有機會達到300萬元左右。

邱博文坦承，這樣的薪資，還是比不上同等級的業界待遇，希望各界和教育單位能多多支持，幫台灣找到優秀的學者。

清大電機系教授李祈均是這基金的獲益者之一，他表示，頂尖研究不是一朝一夕的事，須要長時間的醞釀和投入，學者也常常是寂寞的，這項獎勵是重要的鼓舞，讓他深深感到Team NTHU的支持力量。

運動科學系副教授曾鈺婷曾是韻律體操選手，赴美深造後回到清大任教。她幽默地說，練體操已經是20年前的事了，現在則專注於兒童發展、神經科學等領域研究，人才基金是對一心只想把研究做好的教授最大的鼓勵。

除了獎勵學者研究，清大近年也以「行政紫荊獎」獎勵優秀的職員，每年獎金額度為6到10萬元，未來可望再翻倍。

環安中心環保組長吳瑞祥是「行政紫荊獎」得主，在校內的成功湖，經常可看到他穿著青蛙裝的身影。他說，民間企業有許多員工獎勵機制，大學則比較缺少，這個獎項確實有帶起討論熱度，有助於改善工作氛圍。