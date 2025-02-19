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臺大社科院學生會長遭罷免 投票率只有個位數

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
圖片為臺灣大學統計資料截圖
圖片為臺灣大學統計資料截圖

臺大社科院學生會因為在2024年接待馬英九基金會邀請的陸生團，引起不同政治立場的學生發動罷免，2025年2月18日投票罷免成功。不過令人關注的是，這次罷免的投票率只有個位數，不到10%。

臺大社科院學生會會長的罷免投票，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票，總計187票。

根據臺灣大學教務處的113學年度統計資料，社會科學學院有學生1874人。按照這個數據換算，這次罷免投票率只有9.98%，連10%都不到。

最近幾年大學自治的投票率都很低，學生參與的意願低落，很多大學選舉學生會長，投票率都只有個位數，投票率多在10%以下，甚至沒什麼學生願意出來參選，如果參選也要一直拜託親朋好友記得來投票，淪為笑談。

大學學生自治不但投票率低、沒什麼人想參選或投票，對許多大學生在求學的過程來講，學生會幾乎等於不存在。

臺大學生自治甚至還鬧出負面新聞，2023年臺大經濟系學會會長選舉，許多競選政見，完全惡搞亂寫，甚至有候選人提交的政見包括LGBTQ（就是女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）與狗不得在會中辦打傳說對決，A罩杯以下女生國防必修2學分，ㄐㄐ10公分以下要上家政課，欠錢不還超過1個月剁手指等，自以為幽默卻明顯含有歧視意味且冒犯很多族群。

聚傳媒

投票率 罷免 馬英九基金會

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