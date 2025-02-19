陽明交通大學團隊開發AI無標記動作捕捉 動作分析更精準

台北榮總與資策會及陽明交通大學腦科技計畫團隊的合作，陽明交通大學團隊開發的輕量化「無標記動作捕捉系統（Markerless Motion Capture System）」，幾台高解析度相機即可精確捕捉受試者的三維關節位置，受試者無需穿戴感測器或貼任何標記物，僅穿著日常服裝即可完成測試。

北榮神經修復科醫師郭昭宏表示，這項技術在動作分析和醫療領域展現出極高的潛力。它能夠優化健康運動員的訓練，提升表現；為運動傷害患者量身定製復健計畫，加速恢復；並成為神經退化性疾病患者診斷與治療的重要工具。 台北榮總與資策會及陽明交通大學腦科技計畫團隊的合作，下午在北榮舉行簽署合作備忘錄暨記者會，北榮副院長王署君（中）、副院長曾令民（右三）與資策會軟體院主任吳明儒（右四）、國立陽明交通大學生命科學學院院長連正章（右二）、北榮神經修復科醫師郭昭宏（左三）等人一同合影。記者林伯東／攝影 台北榮總與資策會及陽明交通大學腦科技計畫團隊的合作，下午在北榮舉行簽署合作備忘錄暨記者會，北榮副院長王署君（右）與資策會軟體院主任吳明儒（左）簽署MOU交換儀式。記者林伯東／攝影 台北榮總與資策會及陽明交通大學腦科技計畫團隊的合作，下午在北榮舉行簽署合作備忘錄暨記者會，公布透過「無標記動作捕捉系統（Markerless Motion Capture System）」與人工智慧技術的結合，將應用於健康運動訓練、運動傷害復健、神經退化性疾病診斷與治療，並整合腦電圖 （EEG）與肌電圖（EMG）等數據，深入研究步態控制機制。記者林伯東／攝影 台北榮總與資策會及陽明交通大學腦科技計畫團隊的合作，下午在北榮舉行簽署合作備忘錄暨記者會，公布透過「無標記動作捕捉系統（Markerless Motion Capture System）」與人工智慧技術的結合，將應用於健康運動訓練、運動傷害復健、神經退化性疾病診斷與治療，並整合腦電圖 （EEG）與肌電圖（EMG）等數據，深入研究步態控制機制。記者林伯東／攝影