陽明交通大學團隊開發AI無標記動作捕捉 動作分析更精準
台北榮總與資策會及陽明交通大學腦科技計畫團隊的合作，陽明交通大學團隊開發的輕量化「無標記動作捕捉系統（Markerless Motion Capture System）」，幾台高解析度相機即可精確捕捉受試者的三維關節位置，受試者無需穿戴感測器或貼任何標記物，僅穿著日常服裝即可完成測試。
北榮神經修復科醫師郭昭宏表示，這項技術在動作分析和醫療領域展現出極高的潛力。它能夠優化健康運動員的訓練，提升表現；為運動傷害患者量身定製復健計畫，加速恢復；並成為神經退化性疾病患者診斷與治療的重要工具。
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