快訊

張震母親過世享壽80歲 低調設置靈堂

議員陳怡君涉詐助理費百萬交保 高院撤銷發回：怎確保不勾串？

台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】台大學生會長罷免成了大罷免的前哨戰？

聯合報／ 主筆室
陸生團訪問台大引發陳抗，台大社科院學生事後發起罷免，郭姓會長昨天在投票率不及一成的情況下被罷免。圖／聯合報系資料照片
陸生團訪問台大引發陳抗，台大社科院學生事後發起罷免，郭姓會長昨天在投票率不及一成的情況下被罷免。圖／聯合報系資料照片

民進黨發動大罷免，全場屏息等待總統賴清德大進場之際，台大校園先上演一場學生會罷免的政治派對；郭姓會長在投票率不及一成的情況下被罷免，罷免提案領銜人表示希望形塑成熟透明的校園民主文化；不過，側翼及綠媒大放鞭砲慶祝，視此役為大罷免的前哨戰，已使校園民主變調。  

馬英九基金會去年底邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，有學生發動罷免郭姓學生會長，投票結果出爐，同意票166張、不同意票18張，無效票3張。罷免提案領銜人李姓學生表示，本案同意票數大於不同意票，且總票數超過該屆會長選舉總票數的50%，罷免通過。

為什麼要發起這場罷免？李姓學生表示，陸生團爭議雖已歷經3個多月，在校園仍有一定的關注與討論，反映社科院學生對於學生自治具有高度期待，期許本次罷免能成為日後校園民主運作討論的參考案例，讓台大乃至整體高教環境能重新審視學生組織的運作模式，優化罷免程序、完善議事規範，讓每位學生都能充分理解與有效參與。

這場罷免揮舞校園民主的大旗進行，但在既有罷免規則的框架中，罷免通過早在意料之中；以社科院學生會選舉投票率一向不高的情況下，只要有人稍加動員，罷免同意票數要超過該屆會長選舉總票數的50%，並非難事。

這也說明為什麼社科院學生有學生有1874人，而罷免投票率不到10%都不到就可以罷掉會長的原因，難怪連罷免提案領銜人都說罷免程序有待優化。但要說本案要成為校園民主運作討論的具體參考案例，社科院學生對於學生自治有高度期待，恐怕都還有段距離。

綠媒及側翼卻視此次罷免是一大勝利，從昨晚開票揭曉後就開始慶祝，稱此次罷免結果是「壓倒式的罷免」、「輾壓式罷免」；但從偏低的投票率來看，實在很難和壓倒、輾壓作連結，綠媒和側翼會不會嗨過頭？多數社科院的學生會同意這種說法嗎？    

回過頭來看，郭姓學生會長被罷免方指摘的重點是他曾表示陸生團訪台大「別具意義」，並有學生認為訪問團的行程未公開。但問題是，郭姓會長說錯了嗎？做錯了嗎？     

賴清德總統上台多次表示要向對岸釋放具體善意，在就職演說中更特別提及兩岸要重啟對話和大陸學位生來台就讀，教育部馬上回應正努力協商，希望能恢復兩岸招生窗口合作機制，爭取今年5月公布陸生學士班簡章。如果總統都說歡迎陸生來台拿學位，學生會長說陸生團訪台「別具意義」，何錯之有？

至於活動流程，整個訪問活動是校方及院辦主辦，學生會協辦，罷免方對「活動公開性」有意見，又豈能由學生會獨自承擔？何況郭姓會長事後即向學生表達歉意，並承諾檢討，有必要用罷免來伺候嗎？

從陸生團進台大校園至學生會長被罷免，綠營及側翼始終沒有離開過校園，以校園民主為名攫取政治利益；把學生會長罷免巧妙連結到大罷免，前行政院長江宜樺回不了台大任教，不正是同一隻伸入校園的手在操作嗎？

校園 罷免 陸生團

延伸閱讀

柯建銘嗆王世堅：罷免竟叫總統不要出來 你哪一黨的？

柯建銘稱賴總統將挺罷免 王世堅批：犯不著說三道四

台大社科院學生會長接待陸生團遭罷免 本人首發聲批玷汙校園民主

台大社科院學生會長遭罷免 馬辦：悲哀惋惜

相關新聞

哈佛連霸！泰晤士世界大學聲譽排名出爐 台灣僅1大學擠進前150名

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）近日公布2025年度世界大學聲譽排名，美國的哈佛大學連續14年奪下榜首，美國麻...

清大傑出人才發展基金幫教授加薪 年薪最高上看500萬

為攬才留才，國立清華大學創全國大學之先，設立「傑出人才發展基金」並募得約11億元。清大指出，全校共超過三分之一、近3百位...

台大社科院學生會長接待陸生團遭罷免 本人首發聲批玷汙校園民主

台大社科院學生會長郭又睿因去年接待中國大陸高校師生訪團遭罷免，他今接受本報採訪時指出，由於罷免規則之故，「被罷免其實在我...

台大驚傳性別友善廁所遭偷拍 校方：已送性平會並進入司法程序

國立台灣大學校本部昨日發生外籍女大生使用性別友善廁所遭偷拍，女學生當下即和當事人發生爭執。台大今天回應，涉案人疑似從隔板...

台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

台大社科院學生會長郭又睿遭罷免引發討論，有社科院學生指出，現場看到罷免提案人在投票所周圍「站崗」。台大社科院學生會選委會...

清大設傑出人才發展基金 幫教授加薪最多100萬

海內外學術人才競爭激烈，清華大學設立傑出人才發展基金，已募得約新台幣11億元，以孳息提供學術表現獎勵，全校約1/3教師每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。