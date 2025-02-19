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哈佛連霸！泰晤士世界大學聲譽排名出爐 台灣僅1大學擠進前150名

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哈佛連霸！泰晤士世界大學聲譽排名出爐 台灣僅1大學擠進前150名

聯合新聞網／ 綜合報導
英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）近日公布2025年度世界大學聲譽排名，台灣大學的排名落在101至150名區間，成為全台唯一入榜的大學。記者林俊良／攝影
英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）近日公布2025年度世界大學聲譽排名，台灣大學的排名落在101至150名區間，成為全台唯一入榜的大學。記者林俊良／攝影

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）近日公布2025年度世界大學聲譽排名，美國哈佛大學連續14年奪下榜首，美國麻省理工學院和英國牛津大學則並列第二名。其中，台灣大學排名則落在101至150名區間，成為全台唯一入榜的大學。

據了解，「THE」世界大學聲譽排名由世界各地55000名學者參與評選，榜單中共有38個國家、地區，特別的是，過去榜單中只有200所學校入選，今年則首次增加至300所大學。前10名中，只有兩間亞洲地區的大學在今年成功進入，分別是第8名的北京清華大學，與第10名的日本東京大學，其他則分別是美國與英國的學校。

根據「THE」官網顯示，台大於2022年度世界大學聲譽排名位居91至100名，2023年為126至150名之間，今年（2025）則上升至101至150名區間。不過，其實在2020年度排名中，台灣共有4所大學入榜，包含台灣大學（40名）與落在151至175名區間的成功大學、交通大學（現為陽明交通大學）、清華大學。

比較本次進入世界大學聲譽排名前300的大學院校總數，美國共71所位居第一，第二名則是英國39所；亞洲地區則是日本以11所居冠，中國大陸共10所緊追其後。

2025年度世界大學聲譽前10名依序是，美國哈佛大學、美國麻省理工學院、英國牛津大學（並列第二）、美國史丹佛大學、英國劍橋大學（並列第四）、美國柏克萊加州大學、美國普林斯頓大學、北京清華大學、美國耶魯大學與日本東京大學。

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