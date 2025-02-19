快訊

北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

和平的假象？歷史學家憂慮：美俄聯手出賣烏克蘭

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

聽新聞
0:00 / 0:00

酒後為何狂吐、失控、斷片？ 北科大學生拍片解謎獲金獎

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
北科大互動所學生陳郁臻（左二起）、黃宥喬在老師黃儀婷指導下，榮獲國科會科普創意松科學影片類金獎。圖／北科大提供
北科大互動所學生陳郁臻（左二起）、黃宥喬在老師黃儀婷指導下，榮獲國科會科普創意松科學影片類金獎。圖／北科大提供

下班後小酌一杯、周末飲酒放鬆已是許多當代人的生活寫照，不過為什麼有些人喝酒後會吐，有人瘋狂講外語，甚至斷片失憶、情緒失控？北科大互動設計系學生組隊製作影片解謎，並在國科會短片競賽中，從全國460件作品中脫穎而出，奪得金獎。

北科大表示，北科大互動設計系教授黃儀婷指導碩士生陳郁臻、黃宥喬組隊「醉近很忙」，以科普影片《酒醉謎之行為大解答》參加國科會主辦的第二屆「Open Call科普創意松」短片競賽，該片片長12分鐘，聚焦年輕世代飲酒文化，透過「吐不停的小明」、「突然變成語言大師的小華」、「斷片的小莉」、「坐地大哭的小美與爬上桌大跳的小強」四種真實事件改編的案例，剖析酒精對人體生心理的影響，結合科學原理與流暢的動畫敘事，倡導健康與飲酒的平衡，最終獲得科學影片類大專院校組金獎。

負責影片企劃與剪輯後製的黃宥喬說，她們的創作靈感來自親身生活觀察，因為發現很多人「喝酒」後，會做出各種匪夷所思的事情，這些使用者行為其實背後都有科學原理，值得透過科普影片探討；而負責逐格2D動畫圖像設計的陳郁臻則提到，在這次影片首次嘗試縮時繪圖，因為在短影音當道的時代，能讓大家看完長片是困難的，希望用輕鬆有趣的方式，讓大家願意看、願意互動分享。

指導老師黃儀婷指出，學生從決定報名到作品繳交截止時間，只有短短兩周，兩人為了確保影片內容的科學正確性，用心查找文獻、關注資訊視覺化，來達到傳播說服力，並且透過使用者（喝醉者、科普影片觀看者）為中心的設計思考，切入動態影片的構思與製作。在緊縮的時間內，找出年輕人很有共鳴的議題，同時在本身積累的企畫、繪圖專業、音效與影片剪輯能力上，發揮絕佳的合作默契，運用多元的敘事方法，都是成功的關鍵。

北科大互動所作品《酒醉謎之行為大解答》，剖析酒精對生心理的影響。圖／北科大提供
北科大互動所作品《酒醉謎之行為大解答》，剖析酒精對生心理的影響。圖／北科大提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北科大 影片 科學

延伸閱讀

北科大學生影片解答酒醉行為 奪科普創意松金獎

僅用時21天！「哪吒2」登頂全球動畫票房榜首

《科學超電磁砲》動畫第四季宣布製作！《魔禁》最新外傳《暗部的同居少女》也動畫化

彰化踩街嘉年華登場 日本友好城市也組隊展現濃濃異國風

相關新聞

台大社科院學生會長接待陸生團遭罷免 本人首發聲批玷汙校園民主

台大社科院學生會長郭又睿因去年接待中國大陸高校師生訪團遭罷免，他今接受本報採訪時指出，由於罷免規則之故，「被罷免其實在我...

台大驚傳性別友善廁所遭偷拍 校方：已送性平會並進入司法程序

國立台灣大學校本部昨日發生外籍女大生使用性別友善廁所遭偷拍，女學生當下即和當事人發生爭執。台大今天回應，涉案人疑似從隔板...

台藝大夜間部音樂系大轉型 流行音樂夢工廠啟動

台灣藝術大學夜間部音樂系即將轉型，未來將專注在流行音樂人才的培育，成為國內首座大學部同時擁有古典音樂及流行音樂的學校。台...

台大社科院學生會長遭罷免 馬辦：悲哀惋惜

台大社科院學生會長因去年接待大陸高校師生訪團遭到罷免。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示很悲哀，推動兩岸交流，和陸生相互學習...

酒後為何狂吐、失控、斷片？ 北科大學生拍片解謎獲金獎

下班後小酌一杯、周末飲酒放鬆已是許多當代人的生活寫照，不過為什麼有些人喝酒後會吐，有人瘋狂講外語，甚至斷片失憶、情緒失控...

接待馬英九陸生團惹議 台大社科院學生會長遭高票罷免通過

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，社科院學生發動罷免郭姓學生會長，昨晚罷免投票結果出爐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。