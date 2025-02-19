酒後為何狂吐、失控、斷片？ 北科大學生拍片解謎獲金獎

下班後小酌一杯、周末飲酒放鬆已是許多當代人的生活寫照，不過為什麼有些人喝酒後會吐，有人瘋狂講外語，甚至斷片失憶、情緒失控？北科大互動設計系學生組隊製作影片解謎，並在國科會短片競賽中，從全國460件作品中脫穎而出，奪得金獎。

北科大表示，北科大互動設計系教授黃儀婷指導碩士生陳郁臻、黃宥喬組隊「醉近很忙」，以科普影片《酒醉謎之行為大解答》參加國科會主辦的第二屆「Open Call科普創意松」短片競賽，該片片長12分鐘，聚焦年輕世代飲酒文化，透過「吐不停的小明」、「突然變成語言大師的小華」、「斷片的小莉」、「坐地大哭的小美與爬上桌大跳的小強」四種真實事件改編的案例，剖析酒精對人體生心理的影響，結合科學原理與流暢的動畫敘事，倡導健康與飲酒的平衡，最終獲得科學影片類大專院校組金獎。

負責影片企劃與剪輯後製的黃宥喬說，她們的創作靈感來自親身生活觀察，因為發現很多人「喝酒」後，會做出各種匪夷所思的事情，這些使用者行為其實背後都有科學原理，值得透過科普影片探討；而負責逐格2D動畫圖像設計的陳郁臻則提到，在這次影片首次嘗試縮時繪圖，因為在短影音當道的時代，能讓大家看完長片是困難的，希望用輕鬆有趣的方式，讓大家願意看、願意互動分享。

指導老師黃儀婷指出，學生從決定報名到作品繳交截止時間，只有短短兩周，兩人為了確保影片內容的科學正確性，用心查找文獻、關注資訊視覺化，來達到傳播說服力，並且透過使用者（喝醉者、科普影片觀看者）為中心的設計思考，切入動態影片的構思與製作。在緊縮的時間內，找出年輕人很有共鳴的議題，同時在本身積累的企畫、繪圖專業、音效與影片剪輯能力上，發揮絕佳的合作默契，運用多元的敘事方法，都是成功的關鍵。 北科大互動所作品《酒醉謎之行為大解答》，剖析酒精對生心理的影響。圖／北科大提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康