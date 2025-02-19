台大社科院學生會長接待陸生團遭罷免 本人首發聲批玷汙校園民主

台大社科院學生會長郭又睿因去年接待中國大陸高校師生訪團遭罷免，他今接受本報採訪時指出，由於罷免規則之故，「被罷免其實在我的預料之中，」坦然接受結果。但他說，從昨日深夜罷免案通過後，許多綠營政黨側翼便見獵心喜慶祝、攻擊，只是憑藉校園民主增添自身的政治利益，全然是對校園民主的玷汙。

台大社科院昨日晚間舉行罷免投票，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。該案同意票數大於不同意票，且總票數超過該屆會長選舉總票數50%，通過罷免會長郭又睿。

郭又睿指出，本次罷免門檻總票數是關鍵，若能順利拉抬總票數，即容易通過罷免案；也會導致想投下不同意票者不願意出來，反而增加遭罷免的機會，規則不合理。而校園民主是社會民主政治的模板，希望提出疑問，交由學生討論現行罷免制度的合理性。

郭又睿也坦言，「被罷免在我意料之中，」坦然接受民主展現的結果，但必須指出，外界不少人利用本次校園罷免案發酵政黨大罷免，昨日深夜罷免案通過後，許多綠營政黨側翼便見獵心喜，開始進行慶祝、攻擊，這並非重視校園民主，只是透過校園民主增加自身政治利益，更是玷汙校園民主。

郭又睿更表示，昨日罷免發動方部分程序亦有瑕疵，投票即將結束前，便有發動罷免方的學生詢問當下總票數，又由於掌握領票數就能掌握結果方向，且詢問後票數即開始增加；且領銜學生還向排隊投票的學生交談、揮手致意，種種行為疑似發動投票。個人職務完全接受檢驗，「但這種違反公正性的行為，是否也需要被解釋。」

郭又睿說，綜觀整起罷免案斧鑿斑斑，去年陸生團到學校參訪被抗議時即看到部分黨工人員、綠營側翼發動操作，意圖作為大罷免前哨戰，但希望校園民主可以回歸理性討論。

台大對此回應，學生自治事項，學校沒有評論。