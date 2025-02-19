台大驚傳性別友善廁所遭偷拍 校方：已送性平會並進入司法程序

國立台灣大學校本部昨日發生外籍女大生使用性別友善廁所遭偷拍，女學生當下即和當事人發生爭執。台大今天回應，涉案人疑似從隔板與地面間的縫隙用手機拍攝，實情有待警檢調查，目前全案已送性平會並進入司法程序。

台大說，女學生當下即呼救並和當事人發生爭執，駐衛警到場時，雙方已經是在廁所門口，實際案情有待警檢調查。雙方皆至警察局完成筆錄。現全案已送性平會及進入司法程序。

台大也表示，駐衛警會加強對校內廁所的安全巡邏，也會一併加強反偷拍檢查，本校共有15處場所設有性別友善廁所，校方會一併通盤檢討，檢視相關硬體設備是否有需強化之處。