台大社科院學生會長遭罷免 馬辦：悲哀惋惜
台大社科院學生會長因去年接待大陸高校師生訪團遭到罷免。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示很悲哀，推動兩岸交流，和陸生相互學習，居然可以變成罷免的理由，他為這群發動罷免的學生感到惋惜，因為他們心中只剩下意識形態與政治，祝福他們未來的人生能有所不同。
蕭旭岑說，很感慨，大陸的年輕人在研發DeepSeek ，台灣年輕人卻忙著用罷免手段打壓和自己意見不同的人，還自以為是正義，這是台灣社會目前面臨最嚴重的問題。
蕭旭岑說，這些年輕人可能以民進黨為師，以民進黨立法院黨團總召柯建銘為師，以為罷免是個好東西，卻是在反其道而行；打著「愛台灣」之名，事實上是在害台灣，這是台灣的危機。
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