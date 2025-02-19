台大性別友善廁所疑被偷拍 校方加強安全巡邏

台灣大學一處性別友善廁所發生疑似偷拍事件，被害人與涉案人發生爭執。校方今天表示，雙方已到警察局完成筆錄，進入性平會和司法程序，學校則會加強安全巡邏。

台大校方今天告訴中央社記者，普通教學館1樓性別友善廁所發生學生偷拍事件，涉案人疑似從隔板與地面間的縫隙利用手機拍攝，被害人呼救並發生爭執。

台大駐衛警到場時，雙方已在廁所門口。校方表示，實際案情有待警檢調查，雙方都到警察局完成筆錄。現全案已送性平會及進入司法程序。

台大駐衛警近日將加強校內廁所安全巡邏及反偷拍檢查，校內共15處性別友善廁所，一併通盤檢討，檢視相關硬體設備是否有可強化的地方。