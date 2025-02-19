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王大陸未畢業的母校...稻江學院私校退場轉型長照 全台首例
嘉義縣稻江科技暨管理學院2021年7月底停辦，董事會依私校法轉型長照財團法人，改做長照事業，經3年多漫長法律程序，先後獲教育部、嘉縣府同意，轉型稻江長照法人，今年進入最後用地變更，通過後將成為全新複合式「綜合福利園區」，以社福機構全新面貌重現。
稻江退場，董事會續租校園台糖地，部分校職員留守做轉型工作，棒球場出租做職棒春訓場地，稻江退場依依私校法辦理，未循退場條例，免於校產被政府「充公」，反觀，較稻江晚退場的大同技術學校，依退場條例嘉縣市校產都被「充公」，分別移交嘉縣市府接管。
前稻江代理校長、現任稻江長照法人副執行長洪大安說，稻江長照財團法人是學校法人改辦，較一般長照法人具更高公益及公共性質，教育部為善盡監督責任，依私立學校法第71條規定，要求稻江許可改辦後3年內，須完成長照機構設立，嘉縣府依據長期照顧服務機構法人條例對稻江長照財團法人進行高密度監管。
洪大安表示，稻江長照法人辦理長照服務事業，為使土地多元活化做最有效用，規畫場域建構複合式「綜合福利園區」，依長期照顧服務機構法人條例及相關規定，完成辦理長照法人設立程序，報嘉縣府同意，今年進入地目變更程序。綜合福利園區，包括籌設住宿型及社區式長照機構，成立日間照顧中心、銀髮圖書館、復能運動中心、產業及職業人才培育中心等。
縣府社會局長張翠瑤說，公私協力推動長照社福，縣府同意稻江改辦，依長期照顧服務機構法人條例，完成長照法人設立程序及改辦，除長照功能，因應縣治產業及科園區設置發展，朴子、太保及鹿草等鄉市嬰幼兒1023人，現有公設民營及私立托嬰中心收托僅108人，托育服務量不足，請稻江長照法人評估設置托嬰中心，填補托育資源不足。
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