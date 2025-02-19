王大陸未畢業的母校...稻江學院私校退場轉型長照 全台首例

台灣學者在期刊投稿與學術研究，面臨來自國際學術界的系統性挑戰，如中台學者姓名辨識的困難，易被抄襲或造假所導致的刻板印象、學術偏見牽連，台灣學術界更存在2個「不」；台大醫學院教授李弘元提醒，退稿讓人沮喪，很大原因是升等帶來的壓力。台灣的升等制度有可能與時俱進？

2025-02-19 07:30