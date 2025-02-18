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曾在越南偏鄉創辦小學 大葉外籍生陳文達提案獲美哈佛獎勵

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學英語系曹秀蓉主任恭喜陳文達獲國際論壇的肯定。圖／大葉提供
大葉大學英語系曹秀蓉主任恭喜陳文達獲國際論壇的肯定。圖／大葉提供

大葉大學英語學系越南籍學生陳文達曾在越南偏鄉創辦簡易小學，今年2月赴美，以越南經驗提案「拯救文字－建立良善」，獲哈佛大學亞洲與國際關係論壇的最佳社區提案獎；今他表示，未來除了新設學校，他將規畫翻新老舊學校來延續教育使命。

陳文達25歲，在越南學醫，3年前來台攻讀大葉大學英語系學士學位，今年2月5日赴美，參加參加2025哈佛大學亞洲與國際關係論壇；他說，兩年前曾向社福機構、企業與善心人士募資款，在越南山區建造一座簡易小學，目前有45名小朋友免費上學，證明透過宣導募資，興建學校讓越南及東南亞的貧困地區孩子有地方求學，獲得識字機會是可行方案，因此他提出「拯救文字－建立良善」。

陳文達認為，下一代是未來的希望，教育在塑造未來社會中扮演著重要角色，因此他希望可以強化自身的英文教育專業，實踐聯合國永續發展目標SDGs中「優質教育」的理念，改善越南甚至是全球的教育環境。他也感謝大葉大學師徒制的教學模式，讓學生學習知識，老師總在學生每一次準備參加活動或競賽熱心提供建議和支持，這次他得獎也不例外。

英語學系主任曹秀蓉指出，陳文達主動性高且願意付出，在學術研究上不斷精進並積極幫助其他同學，曾兩度擔任系上公益活動「扶英計畫」的總召；陳文達認為教育是邁向永續未來的基石，提出改善資源匱乏地區學童的教育環境的方案，本身也不斷實踐，幫助越南地區小朋友改變人生。

哈佛大學 英語 越南

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