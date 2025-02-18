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台灣選手實力世界頂尖 屏大推廣發展競技疊杯、蹼泳

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東大學向中華民國大專院校體育總會建議成立競技疊杯及蹼泳委員會，獲得大專體總委員會議通過，屏大擔任首任主辦學校。記者潘奕言／攝影
屏東大學向中華民國大專院校體育總會建議成立競技疊杯及蹼泳委員會，獲得大專體總委員會議通過，屏大擔任首任主辦學校。記者潘奕言／攝影

屏東大學推廣非傳統競技運動項目，向中華民國大專院校體育總會建議成立「競技疊杯」及「蹼泳」委員會，獲得大專體總委員會議通過，屏大擔任首任主辦學校，將協助運動發展與教練、裁判培訓研習，舉辦競賽鼓勵更多選手走向國際舞台。

屏大校長陳永森表示，競技疊杯及蹼泳極具發展潛力，未來有機會成為亞運競賽項目之一。台灣競技疊杯選手實力世界頂尖，全世界很多紀錄都是由台灣選手締造，不分年齡都適宜，既可以訓練孩子專注力和手眼協調反應，遠離3C手機，也適用於銀髮族減緩老年失智。

蹼泳則是近年來全世界重要的體育競賽項目，藉由單蹼、雙蹼、氣瓶和呼吸器等不同器具，讓游泳的速度更快。屏大作為體育重點發展學校，選手也有優異表現，屏大也是118年全大運主辦學校，將努力把更多運動提升成為國際級或全國性正式項目。

屏大體育室主任林瑞興表示，屏大設有田徑、籃球、足球、排球、游泳及軟式網球及滑輪溜冰等多項競技運動代表隊，培育眾多運動員好手。看準競技疊杯及蹼泳的發展潛力，特別向大專體總申請成立委員會，並且由屏大擔任首任主辦學校，擴大運動項目推展。

屏東大學向中華民國大專院校體育總會建議成立競技疊杯及蹼泳委員會，獲得大專體總委員會議通過，屏大擔任首任主辦學校。記者潘奕言／攝影
屏東大學向中華民國大專院校體育總會建議成立競技疊杯及蹼泳委員會，獲得大專體總委員會議通過，屏大擔任首任主辦學校。記者潘奕言／攝影
屏東大學向中華民國大專院校體育總會建議成立競技疊杯及蹼泳委員會，獲得大專體總委員會議通過，屏大擔任首任主辦學校。記者潘奕言／攝影
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