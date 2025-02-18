台灣選手實力世界頂尖 屏大推廣發展競技疊杯、蹼泳

屏東大學推廣非傳統競技運動項目，向中華民國大專院校體育總會建議成立「競技疊杯」及「蹼泳」委員會，獲得大專體總委員會議通過，屏大擔任首任主辦學校，將協助運動發展與教練、裁判培訓研習，舉辦競賽鼓勵更多選手走向國際舞台。

屏大校長陳永森表示，競技疊杯及蹼泳極具發展潛力，未來有機會成為亞運競賽項目之一。台灣競技疊杯選手實力世界頂尖，全世界很多紀錄都是由台灣選手締造，不分年齡都適宜，既可以訓練孩子專注力和手眼協調反應，遠離3C手機，也適用於銀髮族減緩老年失智。

蹼泳則是近年來全世界重要的體育競賽項目，藉由單蹼、雙蹼、氣瓶和呼吸器等不同器具，讓游泳的速度更快。屏大作為體育重點發展學校，選手也有優異表現，屏大也是118年全大運主辦學校，將努力把更多運動提升成為國際級或全國性正式項目。