新校長蕭述三率領新團隊上任 中央大學迎110周年校慶

學術界是個修羅場？學者揭露，期刊投稿過程「暗流」不少，大咖審查者可能因涉及自身利益「動手腳」。折磨茫然的退稿路，對於要升等的大學年輕教師壓力更大，寫論文如何離苦得樂？學者提醒和資深老師多交流，也有頂大教授分享火大的退稿經驗，從沮喪咒罵到可以雲淡風輕，他指出3個關鍵。

2025-02-17 07:30