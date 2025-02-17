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薪資只排名第四 碩士生7成4曾申請研發替代役 考慮這三點

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心共同公布「研發替代役意願調查」，高達74%碩士生曾申請研發替代役。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心共同公布「研發替代役意願調查」，高達74%碩士生曾申請研發替代役。 圖／1111人力銀行提供

八成科技業受訪表示曾申請研發替代役，1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心共同公布的「研發替代役意願調查」，針對碩士以上學歷學生進行調查，發現高達74.1%受訪者曾經申請過研發替代役。主要是著眼於累積職場經驗不浪費服役時間70.5%、卡位知名企業47.2%、提前適應企業文化27.9%以及薪資待遇佳15.9%。

調查指出，在選擇服役企業的考量，依序為役期薪資待遇60.8%、留任後薪資待遇55.7%、工作內容55.1%、工作地點49.5%以及企業知名度46.9%。而最想進入的產業以半導體為首選，其次則是資訊、公立研究機關、電子電機以及通訊。

在尋找研發替代役工作過程中，準役男們也面臨以下挑戰，包括職缺數量有限競爭激烈59.7%、企業要求過高32.6%、缺乏足夠的工作資訊26.7%、對相關政策及申請流程不熟悉23.2%。

輔仁大學人工智慧發展中心主任謝邦昌表示，針對役男管理挑戰，輔大人工智慧發展中心建議企業可透過AI驅動的人才數據分析，優化選才機制，提升人才匹配度，進而降低流動率。透過AI預測模型，企業還能掌握役男適應期的長短，制定個性化培訓計畫，確保人才在短時間內融入團隊、發揮最大效能，進一步提升役男的留任率與職涯發展潛力。

調查顯示，受訪者認為第三階段合理薪資平均47,604元，合理的役期平均14個月，與受訪企業認為的21個月，明顯存有７個月的落差。由於企業釋出員額有限，準役男們該如何獲得青睞？調查指出，專業技能強61.9%、頂大名校39.4%、實習經驗40.6%、外語能力優秀34.1%以及口條外型俱佳28.6%等條件，都是比較容易勝出的原因。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據內政部的資料顯示，近三年報名選擇研發替代役的人，每年都超過4,000名，對於國家及重要產業，創造出極大的貢獻與價值，造就出台灣半導體在全世界舉足輕重的地位，而提出申請研替員額的企業，除了提供極具競爭力的薪資福利外，也相對重視研發技術人才未來出路，累積工作經驗對於役畢後職涯加分不少，服役期間與職場無縫接軌，不用擔心役畢後出現工作斷層，實為「高含金量」的從業選項。整體而言，研發替代役的設計，讓役男在履行義務的同時，提升了產業實力，尤其AＩ浪潮席捲全球，研發替代役制度將產出更多高端優質人才，為國家創造更高經濟價值。

役男 薪資

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