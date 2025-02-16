逢甲大學共善樓落成 隈研吾設計全台唯一校園地景建築

逢甲大學創校以來規模最大的建設案「共善樓」，16日隆重啟用。這座地標性建築不僅象徵逢甲大學的發展新里程，更與水湳經貿園區綠色智慧的永續願景相呼應，並與中央公園北側的綠美圖、會展中心南北相望，共同構築出台中最美天際線。

今天的完工剪綵儀式，由台中副市長黃國榮、建築師隈研吾Kengo Kuma、逢甲大學校長王葳、董事長高承恕、榮譽副校長楊龍士、前校長李秉乾、前董事長張仲明、校友總會總會長李明和，以及麗明營造董事長吳春山、技聯組工程顧問公司董事長謝錦龍等人主持。

水湳經貿生態園區作為台中最大新興重劃區，更是全台唯一且僅存於都會核心的超大型重劃區，而逢甲大學共善樓的誕生，無疑將成為該區最耀眼的建築亮點，見證城市與教育的繁榮與未來。

共善樓坐落於佔地5.7公頃的逢甲大學水湳新校區南側，由2020東京奧運主場館與台中巨蛋的設計者隈研吾精心打造，為全台唯一的校園地景建築。

逢甲大學表示，共善樓的建築細節，展現非凡的技術挑戰，主要結構由191支鋼樑組成，每支尺寸皆不相同；1,750片玻璃帷幕涵蓋1,000種不同規格；4,900片日檜木格柵則細分為3,400種尺寸變化。

而最具隈研吾建築特色的飛簷，在1,183片倒吊板中，就有1,100種不同尺寸。這些數字充分展現了共善樓對細節的極致講究，也意味著施工過程充滿挑戰，每一個構件都需經過細緻計算與精湛工藝，才能最終呈現這座結合傳統工藝與現代建築美學的獨特地標。

這項工程，由曾打造「世界最難蓋」台中國家歌劇院的麗明營造承攬建造，建築團隊以卓越工藝，忠實呈現隈研吾的設計理念。

在這三年間，團隊不僅面對疫情與國際局勢動盪帶來的變數，更克服了材料選擇、結構設計與施工技術上的重重挑戰。在歷經947天施工及無數次會議後落成，為台中天際線再添一座令人矚目的建築傑作。