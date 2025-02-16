快訊

賓士豪車掛假車牌！眼尖員警攔查…駕駛身分曝光「是老牌私校董座」

今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

請假91天掀波！台企銀董座劉佩真已向決策高層請辭 3接替人選呼聲高

逢甲大學共善樓落成 隈研吾設計全台唯一校園地景建築

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
這座地標性建築，與水湳經貿園區綠色智慧的永續願景相呼應。逢甲大學提供
這座地標性建築，與水湳經貿園區綠色智慧的永續願景相呼應。逢甲大學提供

逢甲大學創校以來規模最大的建設案「共善樓」，16日隆重啟用。這座地標性建築不僅象徵逢甲大學的發展新里程，更與水湳經貿園區綠色智慧的永續願景相呼應，並與中央公園北側的綠美圖、會展中心南北相望，共同構築出台中最美天際線。

今天的完工剪綵儀式，由台中副市長黃國榮、建築師隈研吾Kengo Kuma、逢甲大學校長王葳、董事長高承恕、榮譽副校長楊龍士、前校長李秉乾、前董事長張仲明、校友總會總會長李明和，以及麗明營造董事長吳春山、技聯組工程顧問公司董事長謝錦龍等人主持。

水湳經貿生態園區作為台中最大新興重劃區，更是全台唯一且僅存於都會核心的超大型重劃區，而逢甲大學共善樓的誕生，無疑將成為該區最耀眼的建築亮點，見證城市與教育的繁榮與未來。

共善樓坐落於佔地5.7公頃的逢甲大學水湳新校區南側，由2020東京奧運主場館與台中巨蛋的設計者隈研吾精心打造，為全台唯一的校園地景建築。

逢甲大學表示，共善樓的建築細節，展現非凡的技術挑戰，主要結構由191支鋼樑組成，每支尺寸皆不相同；1,750片玻璃帷幕涵蓋1,000種不同規格；4,900片日檜木格柵則細分為3,400種尺寸變化。

而最具隈研吾建築特色的飛簷，在1,183片倒吊板中，就有1,100種不同尺寸。這些數字充分展現了共善樓對細節的極致講究，也意味著施工過程充滿挑戰，每一個構件都需經過細緻計算與精湛工藝，才能最終呈現這座結合傳統工藝與現代建築美學的獨特地標。

這項工程，由曾打造「世界最難蓋」台中國家歌劇院的麗明營造承攬建造，建築團隊以卓越工藝，忠實呈現隈研吾的設計理念。

在這三年間，團隊不僅面對疫情與國際局勢動盪帶來的變數，更克服了材料選擇、結構設計與施工技術上的重重挑戰。在歷經947天施工及無數次會議後落成，為台中天際線再添一座令人矚目的建築傑作。

逢甲大學說，這座融合自然與創新理念的地標，不僅是全台首座校園地景建築，更是全國唯一專為學生學習量身打造的場域，提供沉浸式的世界級建築體驗，為學習環境樹立全新標竿。

逢甲大學共善樓落成啟用，這也是國際大師隈研吾設計全台唯一的校園地景建築。逢甲大學提供
逢甲大學共善樓落成啟用，這也是國際大師隈研吾設計全台唯一的校園地景建築。逢甲大學提供
國際建築大師隈研吾Kengo Kuma講解逢甲大學共善樓設計理念。逢甲大學提供
國際建築大師隈研吾Kengo Kuma講解逢甲大學共善樓設計理念。逢甲大學提供

建築師 逢甲大學

延伸閱讀

「比生孩子還難忍」女子曝與大尺寸男伴上床慘痛故事：子宮像被踹一腳

史上底價最高！台中這3區27日市地標售 房仲曝：回春關鍵

日媒封「次世代領袖」 盧秀燕透露出訪計畫：家族與日有淵源

日月潭小吃太療癒！地標九蛙變雞蛋糕 饕客大推「一蛙兩吃」

相關新聞

逢甲大學共善樓落成 隈研吾設計全台唯一校園地景建築

逢甲大學創校以來規模最大的建設案「共善樓」，16日隆重啟用。這座地標性建築不僅象徵逢甲大學的發展新里程，更與水湳經貿園區...

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

海事缺工問題嚴重，而與港口工作對口的海事技職教育體系也示警，海事群學生不願上船，盼教育部即將推行的「3+2新五專」能成為海事群產學接軌的轉機。但產業端認為，我國海事相關人才缺工問題早病入膏肓，招募外籍船員還比較快。

台大「演算法課程」停修增 教授憂新課綱弱化數理能力

台灣大學電資學院開在大三的必修課「演算法」，今年停修人數增加，特聘教授張耀文擔心108課綱弱化學生的數理能力。教育部則拿...

實驗室管理失當遭糾正 東華：積極改善化災防制

東華大學理工學院D棟去年因地震引發火警燒毀，監委昨糾正指出，東華大學難辭管理失當責任。校方表示，已強化實驗室管理、加強緊...

頂大碩班擠破頭 私大難留優秀生

資通訊相關產業炙手可熱，台大等頂尖大學今年碩士班筆試報名人數再創新高。相較於頂大招生開紅盤，私立大學則不容樂觀，學校高層...

資工夯 頂大碩班報考逆勢暴增

大專校院碩士班筆試年後陸續開跑，受到資通訊產業暢旺影響，國立大學相關科系碩班招生開紅盤。台大碩班筆試報名今年破一點四萬人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。