快訊

選上民眾黨主席曝下一步 黃國昌提4感謝「讓柯文哲感到驕傲」

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她開會笑呵呵」

聽新聞
0:00 / 0:00

台大「演算法課程」停修增 教授憂新課綱弱化數理能力

中央社／ 台北15日電
台灣大學電資學院開在大三的必修課「演算法」，今年停修人數增加。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台灣大學電資學院開在大三的必修課「演算法」，今年停修人數增加。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

台灣大學電資學院開在大三的必修課「演算法」，今年停修人數增加，特聘教授張耀文擔心108課綱弱化學生的數理能力。教育部則拿出PISA等國際評量成績，認為學生能力並未下降。

張耀文今天接受中央社電訪表示，高中修讀108課綱的學生進入大學後，他就一直在觀察這批學生的表現，發現大一的基礎課程微積分，成績表現就降低9%到14%；當這批學生升到大三，修讀專業科目「演算法」時，也出現停修人數增加的情形。

張耀文指出，近3年台大演算法課程停修比率，從3%大幅增加到13%。可能原因包括台大放寬停修的行政程序，或是學生擔心拿不到A+會影響平均成績等。但他認為這些都不是主因，主要還是學生課業表現不佳，實在修不下去。

張耀文表示，108課綱在高中降低必修時數，讓學生多元學習，政策雖然立意良善，但也出現數理能力弱化的隱憂。「演算法」是近期熱門的DeepSeek人工智慧平台取得突破的關鍵，重要性不必多言，108課綱學生競爭力下降，未來勢必會影響到台灣高科技產業的發展，希望教育單位能正視這擺在眼前的事實。

教育部國民及學前教育署回應，108課綱強調適性發展，對自然科學有高度興趣的學生，除必修12學分外，還可選修最多32學分的加深加廣課程，深入學習科學探究與實作，培養跨領域統整與實作能力。

國教署表示，從2022年國際學生能力評量計畫（PISA）評量結果顯示，108課綱實施後的學生，在數學、科學及閱讀表現均優於經濟合作暨發展組織（OECD）平均，分別排名第3、第4和第5，且是歷屆最佳，顯示108課綱的學生學力並未下降，反而更能運用探究能力及批判思考，具備應對全球化挑戰所需的多元能力。

國教署表示，未來將透過課程彈性設計，確保學科時數符合學生適性發展需求，並加強課推系統、專案計畫、教學資源支持學校等政策。大學演算法課程停修學生人數增加的現象，應與108課綱無關。

108課綱 台大 科學

延伸閱讀

嘉市結合108課綱廟宇文化 闖關遊戲成功送限量哈密卡

DeepSeek只是開始！陸演算法突破 讓輝達GPU效能提升800倍

DeepSeek有資安疑慮？ 學者：下載風險不高

國教盟公布青少年最關心10大議題 108課綱僅排倒數

相關新聞

台大「演算法課程」停修增 教授憂新課綱弱化數理能力

台灣大學電資學院開在大三的必修課「演算法」，今年停修人數增加，特聘教授張耀文擔心108課綱弱化學生的數理能力。教育部則拿...

實驗室管理失當遭糾正 東華：積極改善化災防制

東華大學理工學院D棟去年因地震引發火警燒毀，監委昨糾正指出，東華大學難辭管理失當責任。校方表示，已強化實驗室管理、加強緊...

頂大碩班擠破頭 私大難留優秀生

資通訊相關產業炙手可熱，台大等頂尖大學今年碩士班筆試報名人數再創新高。相較於頂大招生開紅盤，私立大學則不容樂觀，學校高層...

資工夯 頂大碩班報考逆勢暴增

大專校院碩士班筆試年後陸續開跑，受到資通訊產業暢旺影響，國立大學相關科系碩班招生開紅盤。台大碩班筆試報名今年破一點四萬人...

擠頂大碩士班窄門 私立大學嘆好學生難留住

資通訊相關產業炙手可熱，台大等頂尖大學今年碩士班筆試報名人數再創新猷。但頂大招生開紅盤，私立大學則不容樂觀，學校高層指出...

資工電機大熱門！台大、師大碩士班報考創紀錄 考場爆滿還需多借

大專校院碩士班筆試年後陸續開跑，受到資通訊產業暢旺影響，國立大學相關科系碩班招生持續開紅盤。國立台灣大學碩士班考試報名今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。