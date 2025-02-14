實驗室管理失當遭糾正 東華：積極改善化災防制

東華大學理工學院D棟去年因地震引發火警燒毀，監委昨糾正指出，東華大學難辭管理失當責任。校方表示，已強化實驗室管理、加強緊急應變能力等，並打造最高安全標準、智慧化的新化學館，確保師生在安全環境教學研究。

理工學院一館D棟內的實驗室去年因0403地震引發火災，化學物質延燒超過20小時，校方決定異地重建，預計今年9月完工啟用。

監委賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津昨表示，D棟化學系因實驗室內化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定、未設置化學品清單及未適當執行應變等，導致消防人員難入室搜尋火點搶救。

此外，因存放書籍、化學品及化學氣體管線連通，造成火勢蔓延及爆炸，東華大學難辭管理失當責任，且這與教育部2019年編訂「學校實驗室一般注意事項及安全指引」、職業安全衛生法等相關規定有別，確有怠失。

監委表示，教育部應持續精進大專校院實驗室管理督導，以完備學校環境安全衛生及防救災工作，增進校園化學事故處置與應變能力。

校方說，對監委糾正虛心檢討，事故發生後，已爭取化學署北區環境事故專業技術小組在校內駐點，達成共識，將積極爭取預算，期望明年度設置，除強化校內化災類防制，也可擴大保障縣民財產安全。