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資工夯 頂大碩班報考逆勢暴增

聯合報／ 記者許維寧張博瑞／台北報導
台大碩士班考試報名今年破一點四萬人，寫下近四年之最。記者許正宏／攝影
台大碩士班考試報名今年破一點四萬人，寫下近四年之最。記者許正宏／攝影

大專校院碩士班筆試年後陸續開跑，受到資通訊產業暢旺影響，國立大學相關科系碩班招生開紅盤。台大碩班筆試報名今年破一點四萬人，寫下近四年之最；台師大筆試則有五二一八人報考，比去年暴增五成，寫下近十年來新高。考生多鎖定資工、電機、機電工程等系，盼取得進入資通訊產業的門票。

少子化影響，各類升學考試報名人數逐年下滑。台師大說，今年碩士班筆試報名人數不減反增，還需改向友校商借卅間教室作為支援考場，總計五二一八人報考，爭取七二七個入學名額，錄取率僅百分之十三點九。

台師大教務長劉美慧表示，今年理學院、科技與工程學院、管理學院、跨域科技產業創新研究學院報名人數倍增，包含資工、電機、機電、光電等增幅均超過百分之百。以資工碩班為例，今年九八五人報名，較去年成長五七九人、增幅百分之一四二，也是連續三年最多人報考的碩班。

劉美慧分析，報考人數增應和政府推動ＡＩ相關政策有關，影響就業市場對領域人才的需求，連成立滿兩年的ＡＩ跨域應用研究所報考人數增幅也逾七成。

台大表示，今年碩班提供一七九六個招生名額，吸引一萬四七七二人報考，寫下四年新高。其中資工系碩班連續三年蟬聯最多人報名的碩班科系，又今年改與人工智慧碩士班聯合招生，提供五十八個名額，吸引一三七五人報考。

台大分析，學生多希望持碩士學歷找到較好的工作職務，且社會普遍重視碩士學歷，為取得理想文憑，考生也願意多報考幾間學校，或在同一校報名多個所，都讓碩班報考人數逆少子化增加。

另外，今年陽明交大清大資訊類碩班考試撞期，陽明交大教務長陳永昇提到，因撞期，今年約一千七百人報名，其中偏向文組科系的報考人數有百分之廿三的成長，主要是因教育所新增諮商組，該組的報名人數就達八十一人。

清大教務長巫勇賢則說，今年碩班報考人數由六七六○人增至七一四四人，外界視為招生較困難的人社院報考人數則持平，但仍鼓勵文科學生將興趣與ＡＩ等整合，如在人社學院開設生成式ＡＩ指令與歷史學習及研究等課程，讓學生了解非理工領域也能和ＡＩ結合，創造更多價值。

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