資工電機大熱門！台大、師大碩士班報考創紀錄 考場爆滿還需多借

大專校院碩士班筆試年後陸續開跑，受到資通訊產業暢旺影響，國立大學相關科系碩班招生持續開紅盤。國立台灣大學碩士班考試報名今年破一點四萬人，寫下近四年之最；國立台灣師範大學考試則有5218人報名，比去年暴增五成，更為10年來新高。考生多鎖定資工、電機、機電工程等系，盼取得進入資通訊產業的門票。

受少子化影響，各升學考試報名人數逐年下滑，但台師大指出，今年碩士班考試不減反增，5218人報考爭取727個入學名額，錄取率13.9％。和平校區考場全滿，公館校區也無法容納所有考生，還需改向友校商借卅間教室作為支援考場。

台師大教務長劉美慧表示，今年今年理學院、科技與工程學院、管理學院、跨域科技產業創新研究學院報名人數倍增，包含資工、電機、機電、光電等增幅均超過百分之百。以資工碩班為例，今年報考人數985人，較去年成長579人、增幅142％，也是連續三年最多人報考的碩班。

劉美慧分析，報考人數增應和政府推動ＡＩ相關政策有關，影響就業市場對領域人才的需求，連成立滿兩年的ＡＩ跨域應用研究所報考人數增幅也逾七成。

無獨有偶，台大也指出，資工系碩班連續三年蟬聯最多人報名的碩班科系，又今年改與人工智慧碩士班聯合招生，提供58個名額，吸引1375人報考。

台大也表示，今年碩班提供1796個招生名額，吸引1萬4772人報考，寫下四年新高。學生多希望持碩士學歷找到較好的工作職務，且社會普遍重視碩士學歷，為取得理想文憑，考生也願意多報考幾間學校，或在同一校報名多個所，都讓碩班報考人數逆少子化增加。

另外，今年陽明交大與清大資訊類碩班考試撞期，陽明交大教務長陳永昇提到，因撞期，資訊聯招過往約有2400人報名，今年約為1700人，不過近年整體報名人數仍成長。另今年偏文組科系的報考人數也成長23%，是因教育所新增諮商組，該組報名人數就達81人。

清大教務長巫勇賢則表示，今年碩班報考人數由6760人增至7144人，外界視為招生較困難的人社院報考人數則持平，但仍鼓勵文科學生將興趣與ＡＩ等整合，如在人社學院開設生成式ＡＩ指令與歷史學習及研究等課程，讓學生了解非理工領域也能和ＡＩ結合，創造更多價值。