監院糾正實驗室管理失當 東華大學：虛心檢討積極改善

國立東華大學去年地震引發火警致理工學院D棟燒毀，遭監委糾正管理失當。東華大學今天回應，將虛心謹慎檢討，後續已就強化實驗室管理、加強緊急應變能力等進行多項改善措施，並打造智慧化最高安全標準的新化學館，確保師生在安全無虞環境進行教學研究。

監委賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津今天表示，東華理工學院建築因0403地震引起火災燃燒，B棟物理系第一時間掌控火勢得以滅火，D棟化學系卻因實驗室內化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定、未設置化學品清單、未適當執行應變等原因，導致消防人員難以入室搜尋火點並搶救，造成火勢蔓延及化學反應爆炸，致該棟建築損毀，東華難辭管理失當之責，且與教育部108年4月編訂「學校實驗室一般注意事項及安全指引」等相關規定有間，確有怠失，爰依法提案糾正。

校方說明，對於監委糾正虛心檢討，事故發生後，已爭取化學署北區環境事故專業技術小組在花蓮駐點，已達成共識，將積極爭取預算，期望明年度設置，除了強化校內化災類防治，也可擴大保障縣民財產安全。

校方也表示，已針對教育部的安全指引進行實驗室管理，每年內控稽查，也會盤點人力增加校級安全衛生管理、精進職安管理系統、評估是否設置禁水性物質儲存專區，並規畫初期滅火措施或設備，並規畫辦理建物、電線評估管理機制、檢討改善各實驗室排放化學氣體的管線。

東華理工學院一館D棟在災後全毀，校方異地重建，預計今年9月完工啟用，校方表示，將打造智慧化最高安全標準的新化學館，以確保未來化學系師生在安全無虞的環境下進行教學研究。