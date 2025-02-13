連五年滿招！AI納必修強化就業 中原大學新生就學穩定率逾95%

少子化衝擊高等教育，中原大學表示，113學年學士班新生註冊率再度達到100%，連續五年維持滿招紀錄，新生就學穩定率亦連年超過95%。校方也推動跨領域學習、數位創新及精準職涯輔導拔擢學子。

中原大學招生事務處副處長紀登元表示，學校日前獲教育部補助推動大學招生專業化發展，依據學系特色與需求，也秉持學生稟賦各不同的理念，訂定合適的尺規，透過適性選才的考招制度，確保學生能進入最適合的學習環境，同時也提供學業輔導、輔雙跨導引、自選學術導師制等，使學生能發揮潛能。

中原大學也表示，110年3月起，就率先與科技大廠英特爾、鴻海集團及凌華科技合作，打造全台第一間AI機器人5G專網實驗室，並強調理工與人文平衡，將AI與程式設計納入大一必修課，同時結合AI、數位人文等多元課程，強化學生資訊科技競爭力，除了專業領域知能外，亦擁有符合未來發展趨勢的競爭力。

再者，中原大學也與半導體龍頭企業台積電合作，每學期皆至中原大學舉辦就業說明會招募人才，今年三月中旬更將擴大徵才規模，預計將有逾千名學生受惠。

中原大學指出，各學系也依據專業領域，經營50餘個就業學程，強化就業資源。自學生入學起即可透過大專校院就業職能平台進行職業興趣探索與職能施測，幫助學生掌握自身職能並完善職涯規劃。

中原大學校長李英明指出，今年10月中原大學將迎來建校70周年的重要里程碑，在少子女化浪潮下，未來幾年是關鍵，中原大學期持續達到「招生達成率、新生註冊率雙百」的目標。