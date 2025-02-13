陽明交大4周年校慶將登場 新校歌「同行致遠」1細節留藏頭詩

陽明交通大學合校近4年來因校徽、識別Logo意見紛爭不斷，歷經2年徵選與評審，終於正式選定「同行致遠」為校歌，歌詞中最後4句開頭更藏頭「陽明交通」4個字，預計將在2月22日4周年校慶慶祝典禮中正式發表。

陽明交大指出，歷經2年公開徵選與詞曲評審，由統計學研究所副教授高竹嵐創作的「同行致遠」經校務會議選為正式校歌，歌詞保留陽明大學與交通大學兩校深厚的文化底蘊，更寄託對陽明交大的美好期望，展現合校精神的延續與新章節的開啟。

高竹嵐表示，「同行致遠」承載著校史與文化，並將「陽明交大」4字以藏頭詩的形式融入歌詞中，為校歌烙下專屬簽名，創作最費心的部分在於爬梳兩校的歷史背景，交通大學的拓荒精神與陽明大學的懸壺濟世理念，都成為歌詞中重要的元素。

高竹嵐也說，校歌不同於流行歌曲，需要長期傳唱，因此曲調設計要容易記憶。他特別注意中文聲調的自然性，降低歌唱技術門檻，確保每位師生與校友都能輕鬆歌唱。最重要的是，不讓陽明大學與交通大學原有的精神斷開，歌詞要保留兩校的文化底蘊，希望校歌能展現兩校的歷史與價值，成為學生與校友共同的情感連結。

高竹嵐說，「同行致遠」有著他對學校的深厚情感，能為自己任職的學校譜寫校歌，是最大的肯定，別具意義。他也期盼「同行致遠」能夠長久流傳，因為校歌的意義在於，它將被一代代學生與校友傳唱，並在傳唱中承載文化與精神的延續。