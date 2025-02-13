快訊

亞洲最富有家族出爐！台灣「這家族」入榜 身家約309億美元

陳怡君涉嫌詐領助理費案 辦公室「饅頭主任」遭收押禁見

屎上最幸運？台中新光三越氣爆 他解放途中馬桶炸開「滿褲子大便」

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大4周年校慶將登場 新校歌「同行致遠」1細節留藏頭詩

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陽明交通大學合校近4年來因校徽、識別Logo意見紛爭不斷，歷經2年徵選與評審，終於正式選定「同行致遠」為校歌。圖／報系資料照
陽明交通大學合校近4年來因校徽、識別Logo意見紛爭不斷，歷經2年徵選與評審，終於正式選定「同行致遠」為校歌。圖／報系資料照

陽明交通大學合校近4年來因校徽、識別Logo意見紛爭不斷，歷經2年徵選與評審，終於正式選定「同行致遠」為校歌，歌詞中最後4句開頭更藏頭「陽明交通」4個字，預計將在2月22日4周年校慶慶祝典禮中正式發表。

陽明交大指出，歷經2年公開徵選與詞曲評審，由統計學研究所副教授高竹嵐創作的「同行致遠」經校務會議選為正式校歌，歌詞保留陽明大學與交通大學兩校深厚的文化底蘊，更寄託對陽明交大的美好期望，展現合校精神的延續與新章節的開啟。

高竹嵐表示，「同行致遠」承載著校史與文化，並將「陽明交大」4字以藏頭詩的形式融入歌詞中，為校歌烙下專屬簽名，創作最費心的部分在於爬梳兩校的歷史背景，交通大學的拓荒精神與陽明大學的懸壺濟世理念，都成為歌詞中重要的元素。

高竹嵐也說，校歌不同於流行歌曲，需要長期傳唱，因此曲調設計要容易記憶。他特別注意中文聲調的自然性，降低歌唱技術門檻，確保每位師生與校友都能輕鬆歌唱。最重要的是，不讓陽明大學與交通大學原有的精神斷開，歌詞要保留兩校的文化底蘊，希望校歌能展現兩校的歷史與價值，成為學生與校友共同的情感連結。

高竹嵐說，「同行致遠」有著他對學校的深厚情感，能為自己任職的學校譜寫校歌，是最大的肯定，別具意義。他也期盼「同行致遠」能夠長久流傳，因為校歌的意義在於，它將被一代代學生與校友傳唱，並在傳唱中承載文化與精神的延續。

陽明交大表示，高竹嵐過去先後為台北愛樂、台大合唱團等團創作，也曾協助多所學校編改校歌，而曾在第一年校慶中合唱、由知名校友黃國倫所做的「超越」，未來仍將作為陽明交大的合校紀念歌。

陽明交大指出，歷經2年公開徵選與詞曲評審，由統計學研究所副教授高竹嵐創作的「同行致遠」經校務會議選為正式校歌。圖／陽明交大提供
陽明交大指出，歷經2年公開徵選與詞曲評審，由統計學研究所副教授高竹嵐創作的「同行致遠」經校務會議選為正式校歌。圖／陽明交大提供
陽明交大統計學研究所副教授高竹嵐表示，「同行致遠」承載著校史與文化，並將「陽明交大」4字以藏頭詩的形式融入歌詞中，為校歌烙下專屬簽名。圖／陽明交大提供
陽明交大統計學研究所副教授高竹嵐表示，「同行致遠」承載著校史與文化，並將「陽明交大」4字以藏頭詩的形式融入歌詞中，為校歌烙下專屬簽名。圖／陽明交大提供

陽明交大 陽明交通大學

延伸閱讀

陽明交通大學附屬高中失之交臂 鍾東錦曝苗栗財政之痛

陽明交大校歌「同行致遠」出爐 歌詞藏頭陽明交通

2萬株玫瑰綻放！東海大學迎70周年校慶 打造全台最大單一玫瑰園

大隊接力最後一名！國中女3前空翻+2後空翻抵達終點 同學尖叫全場嗨翻

相關新聞

陽明交大4周年校慶將登場 新校歌「同行致遠」1細節留藏頭詩

陽明交通大學合校近4年來因校徽、識別Logo意見紛爭不斷，歷經2年徵選與評審，終於正式選定「同行致遠」為校歌，歌詞中最後...

資工熱！台師大碩班報考人數暴增四成 創歷年最高增幅

114學年大專校院碩士班筆試考試近期登場，資通訊產業暢旺，公立大學相關科系碩班招生持續開紅盤。國立台灣師範大學指出，今年...

頂大生不吃香了？主管不滿公司頻用高學歷新人 「1原因」寧聘普通菜鳥

對莘莘學子而言，亮眼的成績和姣好學歷可以提升在未來競爭力，讓自己成為企業優先考慮的人才。然而，一位小主管卻苦嘆，不希望公司持續聘用「高學歷新人」…

靠太陽、月亮與星星…台大電機生捨棄導航 成功以帆船跨越北大西洋

台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，2024年耶誕節自非洲西撒哈拉外海的加那利群島啟航，與來自瑞典、德國的3名隊友...

監院糾正實驗室管理失當 東華大學：虛心檢討積極改善

國立東華大學去年地震引發火警致理工學院D棟燒毀，遭監委糾正管理失當。東華大學今天回應，將虛心謹慎檢討，後續已就強化實驗室...

連五年滿招！AI納必修強化就業 中原大學新生就學穩定率逾95%

少子化衝擊高等教育，中原大學表示，113學年學士班新生註冊率再度達到100%，連續五年維持滿招紀錄，新生就學穩定率亦連年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。