0403地震釀火災燒毀建築 監院糾正東華大學管理失當

監委賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津今天表示，國立東華大學理工學院建築因0403地震引起火災燒毀，東華大學化學系實驗室化學品貯存不當，導致消防人員難以進入搶救，東華大學難辭管理失當責任，因此糾正東華大學，並要求教育部督促各校加強實驗室管理。

東華大學理工學院一館D棟內的實驗室因去年0403地震引發火災，化學物質延燒超過20小時，導致D棟整棟全毀，校方決定異地重建，預計今年9月完工啟用。

三位監委指出，經實地履勘發現，東華大學理工一館B棟物理系第一時間掌控火勢而滅火，D棟化學系卻因實驗室內化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定、未設置化學品清單以及未適當執行應變等，導致消防人員難以入室搜尋火點搶救。此外，又因存放書籍、化學品及化學氣體管線連通，造成火勢蔓延及爆炸，東華大學難辭管理失當責任，且這與教育部2019年編訂「學校實驗室一般注意事項及安全指引」、職業安全衛生法等相關規定有別，確實有怠失。

三位監委表示，教育部應持續精進大專校院實驗室管理督導，以完備學校環境安全衛生及防救災工作，並增進校園化學事故處置與應變能力。另外，針對花蓮縣消防局搶救過程，這次災害搶救過程歷時20多小時，消防局初期聯繫實驗室管理員、現場配置及資訊取得等過程，可知消防局對於實驗室場所危險程度及資訊掌握，仍有未盡完備之處。