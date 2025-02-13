資工熱！台師大碩班報考人數暴增四成 創歷年最高增幅

114學年大專校院碩士班筆試考試近期登場，資通訊產業暢旺，公立大學相關科系碩班招生持續開紅盤。國立台灣師範大學指出，今年甄試加筆試管道報名人數達8722人，較去年增加2532人，成長幅度40.9%歷年最高。報名人數前三名則為資訊工程系985人、電機工程系534人、全球經營與策略研究所407人，增幅都逾100%。

台師大指出，近年因少子化升學考試報名人數多下滑，但碩士班考試不減反增，今年碩班筆試人數較去年暴增5成，吸引5218人報考，寫下近10年來新高，招收名額727名，錄取率僅13.93%，甚至必須向友校商借30間教室支援考場。

台師大指出，今年理學院、科技與工程學院、管理學院、跨域科技產業創新研究學院的報名人數成長倍增，包含資訊工程系、電機工程系、機電工程系、光電工程研究所、管理研究所、全球經營與策略研究所、綠能科技與永續治理研究所等7個系所，增幅度均超過100%。

根據統計，今年資工系碩班達985人報名，較去年成長579人，增幅142.61%，連續三年都是報名人數最多科系。台師大分析，應和政府提倡與推動AI相關政策有關，影響就業市場對相關領域人才的需求，連成立滿兩年的AI跨域應用研究所增幅也高達70.73%。

增加百人報考的系所還包括電機系、化學系等；增幅最高前三名系所，則是綠能所300%、光電所172.73%以及機電系155.29%。報名人數多則競爭激烈，師大也統計，今年教育心理與輔導學系共379人報考爭取11個名額，錄取率僅2.9%，連續8年蟬聯最難考上的科系；其次是電機系3.75%，另如資工系錄取略也僅有5.99%、機電系9.22%。

台師大指出，也與多家企業合作提供產業實習和研究機會，如和台積電合作開設半導體學程，使學生在學習階段即能接觸業界技術；也和友達光電、昱瑞半導體等合作，讓學生先參與先進科技研發；並和輝達、技嘉科技執行產學合作，將課程融入產業培訓，讓學生及早適應環境，也提升就業競爭力。