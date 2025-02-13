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陽明交大校歌「同行致遠」出爐 歌詞藏頭陽明交通

中央社／ 台北13日電
陽明交通大學。圖／聯合報系資料照片
陽明交通大學。圖／聯合報系資料照片

陽明交通大學歷經兩年徵選與評審，正式選定「同行致遠」為校歌，融合陽明大學與交通大學的精神底蘊，其中4句歌詞巧妙藏頭「陽明交通」4個字。

陽明大學與交通大學在2021年2月合校，之後經校務會議決議成立校歌徵選小組，負責研擬校歌徵選相關程序作業。陽明交大近日於官網公告，經校務會議選為正式校歌的「同行致遠」，將於2月22日校慶典禮中正式發表。

陽明交大新聞稿提到，歷經兩年徵選與評審，由陽明交大統計學研究所副教授高竹嵐作詞作曲的「同行致遠」被選為正式校歌；歌詞保留陽明大學與交通大學深厚的文化底蘊，更寄託對陽明交大的美好期望，展現合校精神的延續與新章節開啟。

曾為多個音樂團體與學校創作歌曲的高竹嵐，這次特別設計易於傳唱的旋律，最後4句歌詞「陽光普照為天地立心」、「明月高懸 為生民立命」、「交織文理 為往聖繼絕學」、「通貫古今 為萬世開太平」更巧妙藏入「陽明交通」4個字，也賦予這首歌獨特意義。

高竹嵐表示，得知陽明與交大將合校後就開始構思校歌，校歌承載著校史與文化，深入了解兩校的歷史與校歌是必經之路；面對合校帶來的變遷與挑戰，他選擇以中立立場創作歌詞，以「第三人稱」視角，期望這首校歌能在陣痛期後被重新檢視與理解，成為融合兩校文化的新象徵。

高竹嵐提到，「同行致遠」歌詞中最滿意的部分是將「陽明交通」4字以藏頭詩的形式融入歌詞中，彷彿為這首校歌烙下專屬的簽名，賦予不可替代的意義；他也期盼「同行致遠」能長久流傳，因為校歌的意義在於將被一代代學生與校友傳唱，並在傳唱中承載文化與精神的延續。

陽明交大指出，在陽明交大第1年校慶中合唱、由知名校友黃國倫所做的「超越」，未來仍將作為陽明交大的合校紀念歌。

統計學 陽明交大 音樂

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