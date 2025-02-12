違建校舍補強費用卡關 中正大學接手協志工商校地破局

嘉義縣協志工商退場後，欲將校地無償捐給中正大學，但因部分老舊校舍沒有建築執照及使用執照，補請執照再加上結構補強約需1億元。中正大學指出，單憑學校之力難以負擔此龐大費用，目前尚未辦理過戶手續，期待日後若因緣俱足，仍能有合作機會。

創校半世紀的協志工商2022年8月1日走入歷史，協志工商董事會決議將校產捐贈給中正大學，時任校長馮展華率團拜訪協志工商創辦人兼董事長何明宗，討論中正大學接手協志校區後續合作規畫，但經評估經費過於龐大，後續協商過程破局，至今尚未過戶。

中正大學主任祕書李藹慈說，中正大學高度重視協志工商捐贈校地善舉，因欲捐贈的校地有數棟老舊校舍沒有建照、使用執照、結構需補強，評估需要約1億元經費，學校努力向教育部、衛福部、經濟部、嘉義縣政府爭取資源協助，單憑學校之力難以負擔此龐大費用。

中正大學主任祕書李藹慈表示，中正大學與協志工商現階段雖然未達成共識，然而中正大學對協志工商年來對教育的投入與努力，以及協志創辦人何董事長明宗先生秉持教育宏觀理想、奉獻無私的精神，表達由衷的感謝與敬意，期待日後若因緣俱足，仍能有合作機會。