頂大生不吃香了？主管不滿公司頻用高學歷新人 「1原因」寧聘普通菜鳥

對莘莘學子而言，亮眼的成績和姣好學歷可以提升在未來競爭力，讓自己成為企業優先考慮的人才。然而，一位小主管卻苦嘆，不希望公司持續聘用「高學歷新人」，他以身邊現況舉例，表示公司偏好錄取頂大畢業生，雖然這群新人學習速度快，但離職率也相當高，比較起來他更傾向選擇學歷普通、卻能穩定任職的員工。貼文發布後，也引起網友的討論。

「可以不要再聘頂大生來過水了嗎？」一位網友在Dcard發文透露，自己目前在一般的接案公司工作，公司給予新人的薪資不算高，大約在45K至50K，保底14個月薪，和科技業相比競爭力較為不足。而根據原PO的觀察，進入公司的新人流動率偏高，尤其「台清交政成」畢業的頂大生會將工作視為跳板，在公司待不到半年、一年，有了更好機會便選擇離職，反而一般大學畢業的新人較為穩定。

身為小主管的原PO對此相當頭痛，雖然頂大生有高學歷的光環，但他們學得快、跑得也快，往往不到一年就拍拍屁股走人，讓公司一再陷入招募和培訓的循環。原PO坦言，與其聘用高學歷人才，自己寧願錄取一般大學的畢業生，就算學習速度慢也沒關係，至少他們一待就是三到五年，帶來穩定貢獻。偏偏高層喜歡錄取頂尖大學的畢業生，他對這項決策很是不解，希望說服經理改變用人標準，卻苦於不知如何開口，只好向網友求助：「有什麼辦法可以勸經理嗎？」

貼文一出，立刻吸引討論，網友紛紛指出公司背後「真正的問題」，比起跟高層反映頂大生的流動率高，更需要反思如何留住人才，「你應該跟你主管說，頂大生流動率太高，我們的薪水不足以吸引他們留下來，建議結構性調薪，讓公司正向循環」、「公司留不住人才有什麼辦法…要檢討的應該是公司吧？」、「拿香蕉就只能請猴子啊，想要人才留下來就不要只給香蕉」、「如果公司沒有發展性，或者薪水沒有成長，不論頂大還是一般學校都會想要跳」。

也有人站在公司立場分析高層的想法，「可能人資想賭到頂大又腳麻的天選之人吧」、「老闆的想法：同樣的錢我幹嘛不請頂大的？出去還能說『那些以前唸書比我好的，現在都給我打工』」、「很簡單，上面不想多花錢，也不想要留人下來調薪，反正帶新人的不是他們」、「對老闆來說，他還是付一樣的錢，有頂大生不選，要選非頂大？流動率高只有對基層主管有影響吧？因為你們要不斷交接，重新教新人很累。如果老闆接受你的方案，你能保證學習速度能提升到和頂大一樣嗎？」

更有網友推測，原PO任職的公司若能當頂大生的跳板，其實條件並不差，「你應該慶幸頂大學生把你當跳板，說明你公司能學到很多東西，放履歷也很好看」、「這代表公司能讓新鮮人快速學習，履歷上也有加分效果，反而應該思考如何將這點轉化為競爭力，而不是抱怨人才流失」、「大學生也是需要先在一般公司累積工作經驗啊，你們公司就是上不上、下不下，頂大學歷願意應徵那絕對不是太差，但也沒有好到讓他們久留」。