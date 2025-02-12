偽造學歷遭判刑 前逢甲教授陳杏圓被爆用相同假證書應徵台大

台灣大學生物機電工程系近日發現，前來應徵的前逢甲大學教授陳杏圓，檢附於履歷中的論文，竟有多篇是拿與自己英文縮寫相符的他人論文，且其提出的美國名校UCLA畢業證書、成績單及畢業論文皆是偽造而成。

《鏡週刊》踢爆，陳杏圓將自己9年前遭外交部告發、且被法院證實為利用他人死亡證明書而假造的學歷，包括美國名校UCLA畢業證書、成績單及畢業論文等文件，再次用來應徵台大生物機電工程系專任教師。

台大在審查履歷時並發現，陳杏圓檢附的著作中，竟有多處查無此文章，且利用國外期刊與自己英文縮寫相同的論文，假冒成自己的論文放入著作列表，因此也在第一輪資格審查這關就被台大刷掉。

週刊指出，台大計畫今年8月新聘兩位專任教師，陳杏圓應徵時再次使用自己過去被證實是假學歷的畢業證書等證明，且於長達60頁的審查文書資料中，細數自己在相關領域的得獎項目和成就，並強調自己發表過70篇學術論文，在人工智能領域也有論著。但台大在審查資料時發現陳所提供的文章中，作者卻另有其人，多達10處以上明顯有瑕疪。

陳杏圓早在2008於逢甲大學自動控制工程系升等教授時，就被校方發現履歷所寫的期刊論文高達31篇內容不實，在提告詐欺後將她解職，陳杏圓也遭到判刑，全案經台中地方法院審理後，依偽造文書罪判陳杏圓1年8月徒刑，緩刑4年，附帶向公庫支付15萬元。

後來陳杏圓2016年應徵台中勤益科技大學教職時，取下他人死亡證明上由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處驗證的貼紙，黏貼於假的畢業證書上。由於偽造的畢業證書簽署人早在20年前已從UCLA註冊組離職，且真假畢業證書在格式上大相逕庭，很容易就被UCLA校方識破。

陳杏圓為此向週刊回應表示，逢甲學倫案對她傷害很大，「那段日子非常痛苦」，外界在不清楚學界運作的情況下，對她的諸多網攻，只能慢慢澄清。她強調：「我還是有我的貢獻，這部分沒有不符學術倫理，我沒做什麼惡事。」還說雖然已多年不在台灣學界發展，仍有許多友人和學校會請她協助研究，並讓她掛名。