靠太陽、月亮與星星…台大電機生捨棄導航 成功以帆船跨越北大西洋

台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，2024年耶誕節自非洲西撒哈拉外海的加那利群島啟航，與來自瑞典、德國的3名隊友攜手合作，駕駛36英尺帆船挑戰跨越北大西洋。經過47天的驚險航行，他們成功完成這場近乎不可能的極限任務，為台灣航海史寫下光榮的一頁。

亞果遊艇集團今表示，陳懷璞預計2月15日早上6點抵達桃園機場，這趟旅程不僅是技術與勇氣的挑戰，更讓世界看見台灣的航海精神。

陳懷璞與隊友選擇回歸傳統航法，依靠太陽、月亮與星星定位，使用六分儀與天文鐘計算經緯度，完全捨棄現代科技導航輔助，過程中克服狂風巨浪、海流變化及極端氣候考驗，展現了超凡的航海技術與團隊合作精神，成功跨越北大西洋，證明人類傳統航法的可行性。

亞果遊艇集團說，出發前，陳懷璞從Gran Canaria寄出明信片向台灣的朋友報平安。就在龍年最後一個上班日，亞果遊艇集團收到了來自西太平洋的訊息，他在信中寫道「這次的航跨大西洋，我們有幸共同參與。再過幾天，我將從Las Palmas出發，穿越大西洋，完成人類的天文航海壯舉。期許未來我們能攜手讓台灣成為海洋大國，人人都能親近海洋。」

亞果遊艇集團董事長侯佑霖讚譽陳懷璞的壯舉，亞果遊艇派代表將在桃機，親授三角旗讓亞果精神與之同行。他指陳懷璞是台灣海洋精神的代表，這次成功橫渡北大西洋，讓世界看見台灣航海人才的實力。這不僅是個人成就，更是台灣航海文化的一大突破，將激勵更多年輕人勇敢挑戰極限，擁抱海洋。此行成功，不僅印證了台灣航海技術的潛力，也象徵台灣在全球航海舞台上的新時代來臨。

20餘歲陳懷璞，除了是航海界的耀眼新星，更在科學創新方面取得卓越成就。他發明的「魚能發電」技術，曾榮獲美國國際科展Intel ISEF世界工程力學二等獎，並因此獲得MIT林肯實驗室新發現小行星命名的殊榮。

侯佑霖說，陳懷璞是台灣大學電機工程學系的資優生，並且是台灣首位參與OUR OCEAN世界海洋大會的青年代表，長期投入海洋保育與可持續發展，致力於推動台灣成為海洋科技與環保並行的國家。他再度突破自我，成為亞洲最年輕的英國皇家遊艇協會（RYA）航海大師，這項榮譽不僅象徵個人成就，更代表台灣青年在國際航海界的嶄露頭角，也呼應了「台灣應成為海洋大國，讓人人都能親近海洋」的願景。