罕病患者藍翊慈圓大學夢 高雄空大校長到府探望頒獎

23歲藍翊慈罹患先天脊髓性肌肉萎縮症，她沒被罕病擊垮，3年前進入高雄市立空中大學就讀，圓了她的大學夢。藍翊慈在空大成績優異，校長陳月端今到府頒發獎狀和獎學金1萬元，給她一個大大的擁抱；藍翊慈開心說要把獎學金存起來，做為夢想基金。

翊慈媽媽說，翊慈一出生就確診罕見疾病，語言、智力不受影響，但因肌肉萎縮重度身障，長年臥床，生活無法自理，還好個性樂觀、功課也不差，高中畢業後，想繼續升大學，但她戴呼吸器、吃飯要人餵食，問過好幾間大學，卻都沒有學校能收，感謝高雄空大為翊慈打開一扇學習之窗，以遠距教學造福像女兒這樣的肌肉萎縮症患者。

藍翊慈進入高雄空大外國語文學系英文組就讀，3年來不僅成績名列前茅，還善用社群媒體主動與教師討論課業，透過線上平台克服學習障礙，雖然身體受限制，十隻手指卻在鍵盤上相當靈活，還在線上為朋友解決電腦問題，獲得「5G小姐」美名。

「終於看到妳了，妳好棒！」陳月端到藍翊慈家頒發獎狀和獎學金，給了她一個溫暖的擁抱，並稱讚翊慈很了不起。陳月端說，身障生學習之路比一般生辛苦，翊慈的求知毅力令人敬佩，她展現旺盛的學習力與奮鬥向上的生命力，是最佳的學習楷模，翊慈以優異成績獲獎，翻轉逆境的決心，更證明學習無侷限，只要有心就能成就夢想。