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罕病患者藍翊慈圓大學夢 高雄空大校長到府探望頒獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「終於看到妳了，妳好棒！」高雄空大校長陳月端到藍翊慈家頒發獎狀和獎學金，給了她一個溫暖的擁抱。
「終於看到妳了，妳好棒！」高雄空大校長陳月端到藍翊慈家頒發獎狀和獎學金，給了她一個溫暖的擁抱。

23歲藍翊慈罹患先天脊髓性肌肉萎縮症，她沒被罕病擊垮，3年前進入高雄市立空中大學就讀，圓了她的大學夢。藍翊慈在空大成績優異，校長陳月端今到府頒發獎狀和獎學金1萬元，給她一個大大的擁抱；藍翊慈開心說要把獎學金存起來，做為夢想基金。

翊慈媽媽說，翊慈一出生就確診罕見疾病，語言、智力不受影響，但因肌肉萎縮重度身障，長年臥床，生活無法自理，還好個性樂觀、功課也不差，高中畢業後，想繼續升大學，但她戴呼吸器、吃飯要人餵食，問過好幾間大學，卻都沒有學校能收，感謝高雄空大為翊慈打開一扇學習之窗，以遠距教學造福像女兒這樣的肌肉萎縮症患者。

藍翊慈進入高雄空大外國語文學系英文組就讀，3年來不僅成績名列前茅，還善用社群媒體主動與教師討論課業，透過線上平台克服學習障礙，雖然身體受限制，十隻手指卻在鍵盤上相當靈活，還在線上為朋友解決電腦問題，獲得「5G小姐」美名。

「終於看到妳了，妳好棒！」陳月端到藍翊慈家頒發獎狀和獎學金，給了她一個溫暖的擁抱，並稱讚翊慈很了不起。陳月端說，身障生學習之路比一般生辛苦，翊慈的求知毅力令人敬佩，她展現旺盛的學習力與奮鬥向上的生命力，是最佳的學習楷模，翊慈以優異成績獲獎，翻轉逆境的決心，更證明學習無侷限，只要有心就能成就夢想。

空大也替弱勢學生爭取設立「富仁教育永續基金會」獎助學金，每學期提供成績前12名優秀清寒學生各1萬元，翊慈是中低收入戶，不僅免學費，輔導處更為她成立專屬的線上輔導群組，協助無障礙學習，讓身障生習得一技之長，並取得大學學位。藍翊慈說，她喜歡英文也喜歡電腦，希望能在網路找到相關職業，用自己存下夢想基金，一點一滴靠自己雙手完成夢想。

23歲藍翊慈罹患先天脊髓性肌肉萎縮症長年臥床，她不虛度生命進入空大就讀，成績優異獲頒獎學金。圖／高雄空大提供
23歲藍翊慈罹患先天脊髓性肌肉萎縮症長年臥床，她不虛度生命進入空大就讀，成績優異獲頒獎學金。圖／高雄空大提供
高雄市立空中大學校長陳月端（左）今到府探望藍翊慈（右），並頒發獎狀和獎學金1萬元。圖／高雄空大提供
高雄市立空中大學校長陳月端（左）今到府探望藍翊慈（右），並頒發獎狀和獎學金1萬元。圖／高雄空大提供

夢想 空大 身障

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