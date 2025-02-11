課程分類比作咖啡 清大：優異生偏好挑戰「濃縮」

清華大學以「咖啡分類法」分析2016至2023年逾2萬門專業課程，發現成績優異學生更偏好選修須投入較多時間、具挑戰性的「濃縮」或「美式」型課程，而非只求高分因而選擇較易入口「拿鐵」型簡單課程。

清大今天舉行記者會，校長高為元接受媒體聯訪表示，要精準制訂校務政策，首先要有如明鏡一般的校務研究中心進行大數據分析，提供客觀數據基礎，能反映真實情況，較能準確制定各項校務政策。

清大校研中心主任區國良表示，此次數據分析將專業課程以「咖啡分類法」分為4大類型，包括須投入時間的濃縮咖啡型、難度較高的美式咖啡型、得分較高的拿鐵型，及適合入口的可可拿鐵型等，「同樣一款咖啡，每個人品嚐的味道感受都不同」。

根據研究數據，區國良說，經分析2016至2023年逾2萬門專業課程，學業成績表現越好的學生，對需要投入大量時間與心力的「濃縮咖啡型」課程越有興趣，不會刻意選擇較簡單課程，代表優秀學生重視學習內容，而非僅以取得高分為目標。

區國良指出，研究顯示，以繁星管道入學的學生，比申請及指考入學的學生更願意選修高挑戰課程；另外，例如理工學院，男學生較傾向選修高挑戰性課程；在人社、藝術、教育、科管等非理工學院，則是女生較願意選修高挑戰性課程。

區國良說，透過這項研究分析，除初步掌握學生選課偏好，也可協助開課系所調整課程規畫，設計出更符合學生學習需求的課程。

清華電機系大四學生陳豐茂分享，選課時會同時考量學習效果與成績表現，即使是較具挑戰性課程，只要能學到紮實知識，還是有很多人願意選修。