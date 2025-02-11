快訊

幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

不為高分選甜課！清大研究顯示許多學生願投入高挑戰課程

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
清華大學校長高為元指出，校研中心的任務不僅是蒐集及分析數據，也為學校制定各項校務政策提供客觀的數據基礎。記者郭政芬／攝影
清華大學校長高為元指出，校研中心的任務不僅是蒐集及分析數據，也為學校制定各項校務政策提供客觀的數據基礎。記者郭政芬／攝影

高等教育成績通膨問題近來引發討論，清華大學校務研究中心以大數據分析2016至2023年逾2萬8千門專業課程，以難易度與投入時間為指標，發現學業成績表現好的學生更願意選修需投入時間多的高挑戰性課程，而非為求高分選擇簡單課程，顛覆外界對大學生選課行為的猜想。

清華校研中心副研究員祝若穎與研究團隊以學術嚴謹度為理論架構，透過機器學習的分群技術，對通識以外的大學部、研究所必修及選修課程進行分類。

校研中心主任區國良表示，校研中心以「咖啡分類法」將專業課程分為四大類型，包括需要高度投入的濃縮咖啡型、難度較高的美式咖啡型、得分較高的拿鐵型，以及適合入口的可可拿鐵型課程，「就像品味咖啡，每門課程都有自己獨特的風味與價值。」

研究數據顯示，學業成績表現越好的學生，對於需要投入大量時間與心力的濃縮咖啡型課程越表現出高度興趣。獲得書卷獎的學生選課也呈現均衡分布，不會刻意選擇較簡單的課程。區國良指出，數據分析顯示，優秀學生選課時重視學習內容，而非僅以取得高分為目標。

研究結果也顯示，以繁星管道入學比申請及指考入學的學生更願意選修高挑戰課程。區國良分析，繁星生選修濃縮咖啡型課程的比率達6.3%，高於申請入學生的5.98%及指考入學生的4.93%，平均學習表現也優於其他管道入學學生，顯示繁星計畫確實達到預期效果。

清華大學校長高為元指出，校研中心的任務不僅是蒐集及分析數據，也為學校制定各項校務政策提供客觀的數據基礎，比如各項獎學金的發放標準等。各種創新的制度實施一段時間後，也會透過校研中心的研究調查來微調優化。

清華電機系大四生陳豐茂說，他跟同學選課時多半會同時考量學習效果與成績表現，「即使是較具挑戰性的課程，只要能學到紮實的知識，同學們還是願意投入。」陳豐茂上學期選修「積體電路設計實驗」，這門課每周都要投入大量時間，作業的比重也很重，但仍吸引許多同學選修，甚至出現加簽人數爆滿的情況。

清華大學校務研究中心以大數據分析2016至2023年逾2萬8千門專業課程，發現學業成績表現好的學生更願意選修需投入時間多的高挑戰性課程。圖／清大提供
清華大學校務研究中心以大數據分析2016至2023年逾2萬8千門專業課程，發現學業成績表現好的學生更願意選修需投入時間多的高挑戰性課程。圖／清大提供

咖啡 指考 繁星

延伸閱讀

華裔科學家離美潮+1 計算機專家陳婧加盟清華大學

清大四季都美 2025清花曆登場可自行下載

清大攜美光推半導體競賽 獎金136萬獲獎者享求職優先

清大梅園梅花開了 月底至2月初是賞梅黃金期

相關新聞

不為高分選甜課！清大研究顯示許多學生願投入高挑戰課程

高等教育成績通膨問題近來引發討論，清華大學校務研究中心以大數據分析2016至2023年逾2萬8千門專業課程，以難易度與投...

陽明交大研發新技術 助力自駕、醫學AI應用

陽明交大團隊開發突破性新技術，能展現更高效、更節能的神經形態運算，在自駕、醫學影像診斷等AI應用中展現快速準確的處理能力...

2萬株玫瑰綻放！東海大學迎70周年校慶 打造全台最大單一玫瑰園

東海大學攜手古典玫瑰園，將種植2萬株玫瑰，在校園內打造全台最大單一玫瑰花園，象徵愛與夢想。傑出校友黃騰輝表示，「東海古典...

百年樓彰顯百年樹人？是紀念沒當台大校長而當政大校長的他

國立政治大學校園內有一棟百年樓，完工於1983年，歷史悠久。不少政大學生都以為大樓的命名由來，是因為百年樹人這句話，其實不是。百年樓是為了紀念政大在台復校的校長陳大齊，他字百年，被尊稱為陳百年。 在

打光發送暗號？考生爆碩士班考試疑有作弊事件 台大回應了

國立台灣大學上周末舉行碩士班招生筆試，有網友在社群媒體上發文指出，金甌女中考場疑似有人作弊，在試場外的高樓設置光源向場內...

他開心考上中正大學研究所 家人潑冷水：是要去嘉義種蚵仔？

因為時代不同的關係，不同年齡層的人對於「好學校」的定義可能有所不同。一名男網友發文，稱他順利考取中正大學的研究所，家人卻因為學校位於「嘉義」不讓他去，甚至覺得就讀長庚、龍華、明志是更好選擇，對此，網友們普遍認為家人「眼界太低」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。