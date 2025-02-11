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2萬株玫瑰綻放！東海大學迎70周年校慶 打造全台最大單一玫瑰園

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
東海大學校長張國恩（右）與古典玫瑰園創辦人黃騰輝，共同主持東海湖古典玫瑰園開工典禮。圖／東海大學提供
東海大學校長張國恩（右）與古典玫瑰園創辦人黃騰輝，共同主持東海湖古典玫瑰園開工典禮。圖／東海大學提供

東海大學攜手古典玫瑰園，將種植2萬株玫瑰，在校園內打造全台最大單一玫瑰花園，象徵愛與夢想。傑出校友黃騰輝表示，「東海古典玫瑰園」作為70周年校慶獻禮，園區結合自然美學與藝術創意，預計10月31日前完工，成為校園新地標，打造靜謐心靈棲息地。

東海古典玫瑰園昨由校長張國恩、古典玫瑰園創辦人黃騰輝、設計師及施工團隊隆重舉行開工典禮，誠心祭拜，祈願工程順利圓滿。

黃騰輝表示，古典玫瑰園占地400餘坪，種植約2萬株玫瑰，獻給東海大學，作為母校70周年的珍貴生日禮物。工程第一階段將進行養土作業，為玫瑰園的未來奠定堅實基礎。

黃騰輝指出，受到法國小說「小王子」夢想花園的啟發，他始終堅守對玫瑰般純淨愛的追求，此番規畫東海湖前的「東海古典玫瑰園」，將這分情懷回饋給東海學子，象徵愛與夢想。在「小王子」的故事中，小王子悉心照料他的玫瑰，因而領悟到愛與責任的真諦。

東海古典玫瑰園規畫在東海湖畔，日光充足、視野開闊，周邊以落羽松為介，黃騰輝期望這座玫瑰園不僅是一個美學空間，更是一個象徵愛與承諾的精神園地，讓來訪者在花間漫步時，也能省思內心對於真愛與人生意義的追尋。

校長張國恩指出，藉由玫瑰所象徵的純潔與愛，傳遞出基督教的精神價值。未來，東海大學將成為國內首座同時擁有教堂與玫瑰園的學府，完美呈現藝術與信仰的結合，期待早日見證這座充滿生機與靈性光芒的玫瑰園綻放出獨特的校園美景。

東海湖古典玫瑰園，預計10月底前完工，屆時將有2萬株玫瑰綻放。圖／東海大學提供
東海湖古典玫瑰園，預計10月底前完工，屆時將有2萬株玫瑰綻放。圖／東海大學提供

東海大學 校園

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