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成大生試車 電動車燒毀 9月要赴日參賽

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南報導
成功大學校園深夜傳火警，消防人員緊急滅火後，發現是學生為了參加比賽，測試研發的電動車時鋰電池突然發熱起火。翻攝自記者爆料網
成功大學校園深夜傳火警，消防人員緊急滅火後，發現是學生為了參加比賽，測試研發的電動車時鋰電池突然發熱起火。翻攝自記者爆料網

國立成功大學校園前天深夜發生火警，消防人員緊急滅火後，調查發現是學生為赴日本參加比賽正在測試研發的電動車起火。由於火勢撲滅後，車內鋰電池持續發熱，消防人員灌水冷卻至凌晨1時許才排除復燃風險，師生指若要重製需要經費，很傷腦筋。

成大表示，前晚學生社團「方程式賽車社」在自強校區校內道路試車時，發現電動車電池過熱起火，當下通報消防隊到校滅火，車輛裝備及財物損失逐一清點中。賽車社學生原定今年9月在日本參加方程式賽車比賽，如今車子毀了，師生仍在討論如何處理。

成大自強校區前夜失火，東門消防分隊出動人車前往處理，使用滅火毯隔絕空氣，搭配特搜支援使用擋板用水浸泡方式搶救，火勢撲滅後詢問現場師生，得知是學生為了參加比賽，正在測試所研發的電動車，但車體突然竄出大量濃煙與火舌；當時師生曾試圖使用滅火器滅火，但無法控制火勢。

火勢初步撲滅火，但消防人員警覺車內的鋰電池持續發熱，不敢輕心，持續施放泡沫與水線降溫，2小時後確認鋰電池完全冷卻，安全無虞，昨天凌晨1時許才撤離。由於師生研發的是無車牌的實驗車，不需火調，後續由校方自行處理。

日本 消防人員 電動

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