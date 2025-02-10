百年樓彰顯百年樹人？是紀念沒當台大校長而當政大校長的他
國立政治大學校園內有一棟百年樓，完工於1983年，歷史悠久。不少政大學生都以為大樓的命名由來，是因為百年樹人這句話，其實不是。百年樓是為了紀念政大在台復校的校長陳大齊，他字百年，被尊稱為陳百年。
在剛結束的2025台北國際書展中，政大出版社展現豐富的學術出版成果，今年的展覽，尤其呈現政大復校70年的篳路藍縷，以及從草創到今日學術蓬勃發展的輝煌歷程，其中包括了在台復校校長陳大齊（字百年）校長的全集發表。
2024年剛發行的《陳百年先生全集》中《哲學•理則學卷一》及《心理學卷》，讓人緬懷政大復校首任校長陳大齊教授的卓越學術貢獻。他不僅是知識分子的典範，更奠定政大復校後的重要人物，讓政大能在風雨中屹立不搖，在台復校，發展至今成為台灣重要的高等學府。
陳大齊（1887年8月22日—1983年1月8日），字百年，浙江人，是當代中國心理學研究的先驅，曾經擔任北京大學代理校長、考試院秘書長、考選委員會委員長等職、國立政治大學校長。
陳大齊校長擔任政大校長前，早就曾經被指派擔任台灣光復後的首任台灣大學校長，但是他因為擔心捲入人事紛爭，所以沒有就任台大校長。
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