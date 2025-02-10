打光發送暗號？考生爆碩士班考試疑有作弊事件 台大回應了

國立台灣大學上周末舉行碩士班招生筆試，有網友在社群媒體上發文指出，金甌女中考場疑似有人作弊，在試場外的高樓設置光源向場內考生打暗號。台大今天指出，在接獲檢舉當下就拉下試場窗簾因應，初步研判要藉由此種方法舞弊的可能性並不高。

台大8、9日舉行114學年碩士班招生筆試，台大校總區、金甌女中、台南二中等地均有考場。今早有網友在社群媒體「Threads」上發文，指金甌女中考場疑似有作弊事件，該網友表示，有考生發現考場外高樓有一異常光源，似乎在向考場發送暗號。

網友認為，該光源的亮度、大小、位置難認是一般家庭所使用的燈具，金甌女中面向中正紀念堂的所有試場皆可看見該光源，考試時光源以具規律性、長短變化的方式閃爍，像是某種密碼，並於考試結束前10分鐘時停止。網友認為，只要在考試中安插人員，就能於考試開始後40分鐘可離場時，將選擇題答案帶出，並向仍在考場內的考生打暗號。

網友表示，提出檢舉的考生在第三節考試結束後，先拍照蒐證，再到試務人員辦公室說明情況，同時要求考場拉下所有窗簾，杜絕場內考生接受訊號的可能。後續金甌女中試場因應該名考生檢舉拉下窗簾，光源從當節考試開始熄滅，隔天也呈熄滅狀態。

網友提到，本案經詢法政人士，認為之後抓到作弊者的機會低，思考後決定將本案完整過程告知社會大眾，期以杜作弊歪風。

對此，台大回應，校方辦理各項入學考試皆以公平、公開、公正為原則，不容任何舞弊行為。當日該節次結束，經考生向試務中心反映後，於次節起至次日面對該光源的試場均以拉下窗簾因應，考場巡視人員亦加強查看。台大會追蹤此事的發展，然初步研判要藉由此種方法舞弊的可能性並不高。