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他開心考上中正大學研究所 家人潑冷水：是要去嘉義種蚵仔？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友順利考取中正大學的研究所，家人卻因為位於「嘉義」不讓他去。圖／ingimage
一名男網友順利考取中正大學的研究所，家人卻因為位於「嘉義」不讓他去。圖／ingimage

因為時代不同的關係，不同年齡層的人對於「好學校」的定義可能有所不同。一名男網友發文，稱他順利考取中正大學研究所，家人卻因為學校位於「嘉義」不讓他去，甚至覺得就讀長庚、龍華、明志是更好選擇。對此，網友們普遍認為家人「眼界太低」。

一名男網友在Dcard發文，表示這幾天他參加研究所的考試，順利考取中正大學的研究所，沒想到告訴家人好消息時，卻被媽媽潑冷水：「你是要去嘉義種蚵仔是不是？媽媽是要你去讀書餒」，接著詢問他是否近期考台清交，如果沒考上她不允許原PO重考。

原PO表示，爸爸也認為嘉義太遠，不允許他就讀中正大學，表明如果台清交沒錄取，讀長庚、龍華、明志也行。原PO無奈感嘆，他就是不想學歷是私校才考研究所的，當初他就是因為爸爸強制改志願，他才就讀高職的，爸爸認為不讀台清交，讀什麼都一樣，原PO更補充，爸爸甚至連成大都沒聽過。

此文一出，不少網友感嘆原PO家人眼界太低，「你家人就眼界不夠啊，你還聽他們的就只會階級複製而已，碩士沒考上好的也要重考，薪水跟上限差太多了」、「家人沒眼界真的會誤你一生」、「過來人只能跟你說沒眼界的家人一輩子你講到老都會是沒眼界，你聽他們的話最後就是階級複製罷了」。

也有網友分享經歷，建議原PO還是要去國立大學，自我成就大於家人肯定，「我現在也是考上中字輩，說真的國立資源比私立好很多，同學素質也比較好」、「今年這間推上中興，但家人覺得沒頂大什麼也不是，回家一句誇獎都沒有，但真的自己的人生自己滿意就夠了，反正我已經覺得自己很棒了」。

中正大學 嘉義 大學生 研究所

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