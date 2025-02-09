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中興大學碩士班考試1人違規 使用手機涉及舞弊取消資格

中央社／ 台中9日電
中興大學。圖／摘自興大網頁
中興大學。圖／摘自興大網頁

中興大學7日舉辦114學年度碩士班考試入學筆試，其中台北場1名考生，違規使用手機電子涉及舞弊，經監考人員發現後，當場遭取消考試資格。

中興大學7日舉辦114學年度碩士班考試入學筆試，分為北部考區、中部考區等共3處考場，共有逾1萬名考生報名應試。

據指出，有1名考生在台北場應考時，應考科目雖可使用計算機，但監考人員發現這名考生使用手機，且其手機內有疑似與考試科目相關內容。

校方今天透過文字稿表示，中興大學碩士班招生入學考試台北場，7日第二節有1名學生使用手機電子舞弊，經確認違反學校招生考試試場規則及違規處理辦法第3條規定，當場取消考試資格。

中興大學

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