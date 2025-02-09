中興大學碩士班考試1人違規 使用手機涉及舞弊取消資格

延退是不給年輕博士機會的自私者？有學校因教師退休或延退發生爭議。成大教授蘇文鈺決定不延退，退休後考慮找一點工作，補貼一下；今年退休的台東大學教授曾世杰延退沒過，感嘆延退是一門「政治」，兩名教授的經驗法則，也突顯教師抉擇困境。

2025-02-09 07:30