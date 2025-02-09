聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／屏大原專班 深入部落尋歌

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東大學原專班學生陸續完成6張原住民專輯，去年底發行「尋・歌」專輯由學生演唱歌曲。記者劉星君／攝影
屏東大學原專班學生陸續完成6張原住民專輯，去年底發行「尋・歌」專輯由學生演唱歌曲。記者劉星君／攝影

國立屏東大學文化發展學士學位學程原住民專班，歷經1年採集、編曲、演唱與企劃等，去年底發行「尋・歌」專輯，也是原專班發行第6張專輯，此張專輯收錄10首，包括排灣、魯凱、泰雅、阿美與布農族等，學生深入部落，認識不同族群歌謠。

屏東大學文化發展學士學位學程原專班，獲原民會原住民族音樂產樂人才培育計畫經費補助，開設「原住民族音樂製作與應用學分學程」， 與無虞音樂工作室產學合作，去年底發行專輯「尋・歌」。屏東大學校長陳永森說，此張專輯收集不同族群古謠與新創作歌曲，也是原專班第6張專輯，是重要音樂資料庫

無虞音樂工作室製作人維恭．魯那登說，「尋・歌」包含5個族群，由原專班學生組成古源穗藝術團、與布農族群學生詮釋，他再加入流行元素，藉由課程，學生們從採集到排練，參與演奏、錄音，專輯也是學生自主學習成果。

原專班學生東明峰說，讓大眾認識原住民音樂；原專班學生楊思羽說，採集部落歌謠要先詢問部落耆老，詢問這首歌可不可以演唱，有些歌詞不能隨便拿來演唱，要很謹慎。

屏東大學原專班以屏東為基地，除屏東原民文化，加入不同原住民族群文化和語言，學校朝成為全民原教基地發展，屏大屏師校區敬業樓東側牆面，以「排灣、魯凱生命輝映 」彩繪壁畫。

原專班主任郭東雄說，壁畫由賈比恩畫畫小空間負責人黃皓哲帶領師生，花10天完成，以排灣、魯凱為核心，往外擴散五個同心圓，最核心代表智慧、勇氣，外面代表真善美，融入16族圖像。

原住民族 屏東 音樂資料庫

延伸閱讀

影／99%台灣人遇到地震時都長這樣！碧昂絲「葛萊美得獎瞬間反應超搞笑」天后愣住模樣太逗了

資深音樂人悼念大S！昔組合名SOS是他取的 連陳淑樺都讚：漂亮姊妹

台灣設計師盛裝出席葛萊美 客家鄉親熱情接待

葛萊美獎／碧昂絲首奪最佳專輯 主要得獎名單一次看

相關新聞

學生搶讀電資 頂大難覓教師

國立台灣大學熱門的資工、生醫電子與資訊與資訊研究所，因生師比未達標準，教育部不同意擴充招生名額。本報再掌握，南部一所頂大...

學界留才 籲完善博士後體制

近年資通訊產業暢旺、待遇佳，人才流向業界也導致大專校院徵聘教授不易。學界談到，台灣無法像美國以商業邏輯處理大學人才需求，...

藥學系學生獲獎助赴日實習 驚覺台日藥師差異大

嘉南藥理大學藥學系學生爭取到教育部輔助，教授王四切寒假帶領學生到日本研習交流一個月。學生返台後表示，在日本醫院就算藥師也...

校園新鮮事／屏大原專班 深入部落尋歌

國立屏東大學文化發展學士學位學程原住民專班，歷經1年採集、編曲、演唱與企劃等，去年底發行「尋・歌」專輯，也是原專班發行第...

資通訊科系缺教師 學界：再完善博士後體制開更多名額

近年資通訊產業暢旺、待遇佳，人才流向業界也導致大專校院徵聘教授不易。學界談到，台灣無法像美國以商業邏輯處理大學人才需求，...

學生搶讀電資招生膨脹 又有一頂大缺老師遭教育部列管

碩士班招生前夕，國立台灣大學素來熱門的資工、生醫電子與資訊與資訊研究所，因生師比未達標準，教育部不同意擴充招生名額。本報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。