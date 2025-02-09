校園新鮮事／屏大原專班 深入部落尋歌

國立屏東大學文化發展學士學位學程原住民專班，歷經1年採集、編曲、演唱與企劃等，去年底發行「尋・歌」專輯，也是原專班發行第6張專輯，此張專輯收錄10首，包括排灣、魯凱、泰雅、阿美與布農族等，學生深入部落，認識不同族群歌謠。

屏東大學文化發展學士學位學程原專班，獲原民會原住民族音樂產樂人才培育計畫經費補助，開設「原住民族音樂製作與應用學分學程」， 與無虞音樂工作室產學合作，去年底發行專輯「尋・歌」。屏東大學校長陳永森說，此張專輯收集不同族群古謠與新創作歌曲，也是原專班第6張專輯，是重要音樂資料庫。

無虞音樂工作室製作人維恭．魯那登說，「尋・歌」包含5個族群，由原專班學生組成古源穗藝術團、與布農族群學生詮釋，他再加入流行元素，藉由課程，學生們從採集到排練，參與演奏、錄音，專輯也是學生自主學習成果。

原專班學生東明峰說，讓大眾認識原住民音樂；原專班學生楊思羽說，採集部落歌謠要先詢問部落耆老，詢問這首歌可不可以演唱，有些歌詞不能隨便拿來演唱，要很謹慎。

屏東大學原專班以屏東為基地，除屏東原民文化，加入不同原住民族群文化和語言，學校朝成為全民原教基地發展，屏大屏師校區敬業樓東側牆面，以「排灣、魯凱生命輝映 」彩繪壁畫。

原專班主任郭東雄說，壁畫由賈比恩畫畫小空間負責人黃皓哲帶領師生，花10天完成，以排灣、魯凱為核心，往外擴散五個同心圓，最核心代表智慧、勇氣，外面代表真善美，融入16族圖像。