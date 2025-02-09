學界留才 籲完善博士後體制

近年資通訊產業暢旺、待遇佳，人才流向業界也導致大專校院徵聘教授不易。學界談到，台灣無法像美國以商業邏輯處理大學人才需求，大學應可採「Ｘ＋資訊」方式，學生不全往資通訊相關科系擠；再者，應完善如博士後等體制、開出更多名額，鼓勵更多人選擇學界。

台大統計，二○二三年台大資訊通訊科技學門生師比達卅二點五、清大卅七點三、中正大學卅一點八，部分老牌私大亦多在卅。

台大教務長王泓仁談到，歷來教授多希望博士生先發表才能畢業，否則難找工作，但修業時間會拉長，看在學弟妹眼中形同很難畢業，畏懼投入學界。對此，大學近年推動博班優化，鼓勵盡快畢業並銜接博士後，於博後階段再發表研究，不占據太多資源，也能讓學生看見前景。

但和國外相較，國內的博士後職位仍較少，且學校須負擔較高的人事成本，若博後體制能更完善、給予更多名額和經費，應能達到鼓勵效益。

清大前校長賀陳弘則表示，美國以商業邏輯處理人才需求，資訊人才薪資高，相關科系教授薪資亦高過大學其他科系，以高薪維持人才平衡，但台灣的文化幾無法用商業邏輯解決供需落差，教育部雖祭出數種彈性薪資加給吸引人才，仍不足弭平問題。

賀陳弘談到，生師比問題在於資通訊科系學生招太多、教師卻太少，也許學界轉向思考改採「Ｘ＋資訊」方式，讓他系學生藉由學分學程等方式進修為準資訊人才，並鼓勵學界跟業界一同努力、銜接職場，學生不全往資通訊相關科系擠。