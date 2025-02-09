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學生搶讀電資 頂大難覓教師

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
本報掌握，南部一所頂大其熱門資訊工程學系、機械與機電工程學系也因為生師比過高，師資質量不合基準遭教育部列管追蹤。示意圖，與新聞無關。記者侯永全／攝影
本報掌握，南部一所頂大其熱門資訊工程學系、機械與機電工程學系也因為生師比過高，師資質量不合基準遭教育部列管追蹤。示意圖，與新聞無關。記者侯永全／攝影

國立台灣大學熱門的資工、生醫電子與資訊與資訊研究所，因生師比未達標準，教育部不同意擴充招生名額。本報再掌握，南部一所頂大其熱門資訊工程學系、機械與機電工程學系也因為生師比過高，遭教育部列管追蹤，要求校方於今年三月中旬改進，否則可能扣減來年招生名額。

經本報了解，國立中山大學資工系生師比高達卅六，機械與機電工程學系當量生師比則為卅五點一，超過單一科系、研究所加權後不得超過卅五的規定，若單就研究生生師比視之，資工系亦達十五點三，超過標準值十五。

中山大學表示，二系都是熱門領域，也因擴充半導體ＡＩ招生名額教師需求隨之增加，但學校聘任師資標準也相對嚴格，才會導致系所生師比過高。已向國內外教研機構求才，並提供校內雙主聘與合聘機制，盼改善生師比情形。

陽明交大教務長陳永昇談到，產業界高薪挖角學術界人才，大學教師面臨不易聘任，抑或教授退休後難補人，但大環境需求又希望大學資通訊相關科系多收學生，直接體現的狀況就是生師比不佳。

陳永昇指出，學校近年爭取如玉山青年學者等薪資加碼、提升年輕教授待遇留才；也曾討論過，是否真的要收這麼多學生，但業界人力需求太大，「少了人，產業也相當辛苦。」因此大學還是願意盡力承擔。

本報日前也報導，台大資工碩班因生師比一一二學年就未符合師資質量基準限制，不符合申請一一四學年半導體、ＡＩ領域系所擴充名額條件。日前台大積極向教育部申覆，教育部已同意讓資工系碩士班外加十％的擴充名額。

台大副校長丁詩同表示，由於教師增聘不易，近年學校也稍微傾向「也許不要招這麼多學生。」適度回歸過去的量體，才能顧好教學品質。

台大 教師 教育部

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