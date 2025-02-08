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藥學系學生獲獎助赴日實習 驚覺台日藥師差異大

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
學生在八王子醫療中心見習。圖／師生提供
學生在八王子醫療中心見習。圖／師生提供

嘉南藥理大學藥學系學生爭取到教育部輔助，教授王四切寒假帶領學生到日本研習交流一個月。學生返台後表示，在日本醫院就算藥師也會有專門分組、執行特別醫療業務如感染管控、營養補充，這在台灣看不到；台灣的藥品分四級管理，日本則沒有。

藥學系學生還到東京八王子藥劑中心實習、長照居家用藥整合服務交流，並參訪小學見習日本學校藥劑師業務，瞭解日本藥劑師的專業核心工作模式、醫藥分業單軌制及健保專業服務給付體系。王四切指出，這次海外研習不僅讓學生們拓展國際視野，也強化了專業知識與實務經驗。深入了解日本醫院藥師的實際執業情形。

大五學生張鑫表示，這次見習深刻體會到台日藥局在管制藥品管理差異，在八王子藥劑中心實習期間有機會參與院內感染防治團隊跨領域會議，這些寶貴的經驗獲益良多。希望能將學習成果帶回與學弟妹交流，提升自身與同儕的專業素養與實務經驗。

王四切表示，該系長期推動國際交流與實習計畫，希望藉由海外實習機會，幫助學生累積專業經驗並提升國際競爭力。感謝教育部補助讓學生不僅拓展了視野，也對日本藥事服務有更深入理解，未來將能更順利銜接職場，增加職場的韌性，並成為兼具嘉藥特色的專業能力與國際視野的藥學人才。

教育部為促進優秀學生赴境外機構參與短期學習，推動「學海築夢計畫」提供經費，助學生出國學習。這次藥學系學生體驗日本健保特約藥局與醫療機構運作方式，實地觀察日本藥劑師調劑、交付藥品流程和用藥安全輔導，如何在醫療團隊中發揮專業職能。學生也前往當地小學記錄課堂二氧化碳濃度檢測與通風管理，了解日本學童的健康教育與用藥習慣。

嘉南大學藥學系學生獲獎助赴日實習，參訪小學了解駐校藥師執行狀況。圖／師生提供
嘉南大學藥學系學生獲獎助赴日實習，參訪小學了解駐校藥師執行狀況。圖／師生提供
嘉南大學藥學系學生獲獎助赴日實習，教授王四切每天與學生小組討論參訪交流心得。圖／師生提供
嘉南大學藥學系學生獲獎助赴日實習，教授王四切每天與學生小組討論參訪交流心得。圖／師生提供
學生參加當地藥局晨會簡報輪流上台實習報告。圖／師生提供
學生參加當地藥局晨會簡報輪流上台實習報告。圖／師生提供
日方代表歡迎學生前往實習。圖／師生提供
日方代表歡迎學生前往實習。圖／師生提供

實習 日本 藥學

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