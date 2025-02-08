藥學系學生獲獎助赴日實習 驚覺台日藥師差異大

嘉南藥理大學藥學系學生爭取到教育部輔助，教授王四切寒假帶領學生到日本研習交流一個月。學生返台後表示，在日本醫院就算藥師也會有專門分組、執行特別醫療業務如感染管控、營養補充，這在台灣看不到；台灣的藥品分四級管理，日本則沒有。

藥學系學生還到東京八王子藥劑中心實習、長照居家用藥整合服務交流，並參訪小學見習日本學校藥劑師業務，瞭解日本藥劑師的專業核心工作模式、醫藥分業單軌制及健保專業服務給付體系。王四切指出，這次海外研習不僅讓學生們拓展國際視野，也強化了專業知識與實務經驗。深入了解日本醫院藥師的實際執業情形。

大五學生張鑫表示，這次見習深刻體會到台日藥局在管制藥品管理差異，在八王子藥劑中心實習期間有機會參與院內感染防治團隊跨領域會議，這些寶貴的經驗獲益良多。希望能將學習成果帶回與學弟妹交流，提升自身與同儕的專業素養與實務經驗。

王四切表示，該系長期推動國際交流與實習計畫，希望藉由海外實習機會，幫助學生累積專業經驗並提升國際競爭力。感謝教育部補助讓學生不僅拓展了視野，也對日本藥事服務有更深入理解，未來將能更順利銜接職場，增加職場的韌性，並成為兼具嘉藥特色的專業能力與國際視野的藥學人才。