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修課也有選擇障礙？ 台大研發點亮引導卡幫助學涯規劃

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今於2025年台北國際書展發表台灣第一款自助研發的學習規劃工具「亮點引導卡」。記者許維寧／攝影
國立台灣大學今於2025年台北國際書展發表台灣第一款自助研發的學習規劃工具「亮點引導卡」。記者許維寧／攝影

國立台灣大學今於2025年台北國際書展發表台灣第一款自主研發學習規劃工具「亮點引導卡」，導入桌遊、塔羅牌抽卡等方式，循序漸進引導使用者，將想法轉化為具體行動計畫，有助於學生在迷茫中找到方向。

台大教務長王泓仁表示，現在的大學生很幸福但壓力也很大，幸福在於學習資源、工具、彈性制度較以往豐富，學生可選擇雙主修、修讀領域專長、跨域專長等，自行拼出理想的知識體系；但另一方面，多重選擇也造成學生焦慮，此時若無好的方針學生會更恐慌。

對此，王泓仁談到，台大推動學習規劃辦公室領先亞洲數間頂尖學校，幫助學生了解自身專長、興趣，並連結學校資源，以此串起學習路徑達到理想。台大把過去的輔導經驗濃縮成卡牌桌遊，也是全國第一套學生諮詢卡牌，以利學生自我診斷、設計路徑，希望其他學校也能利用卡牌幫助學生。

台大今於台北國際書展正式發表點亮引導卡，學習規劃辦公室執行長鄭如珊表示，卡牌以「對話」為核心，取材自學習規劃辦公室諮詢時常對學生的提問，如「你怎麼想、你想怎麼做。」拆解會談步驟後邀請台大學生做原型測試，逐步修正並開發成卡牌。

鄭如珊談到，主要卡牌包括多元角度提問的「探索卡」，引導學生深入探索想法和現況；「聚焦卡」則協助學生分享觀察、聚焦討論主題；「規劃卡」則協助評估執行的可行方案；最後透過「行動卡」告訴學生可能的執行方案，並以此擬定具體方向和目標。

另外，鄭如珊也指出，點亮引導卡還設有兩款輔助卡，如靈感卡協助引導學生跳脫現行思考框架，資源卡則能協助其找尋身邊常見、可得的資源，最後透過Light Up Map整合，放入卡牌以七個階段方式呈現，讓學生了解如何進行、步驟為何，也讓會談更視覺化。

目前雙主修台大校學士的學生蔡詠臻則分享，相較過去的學習規劃諮詢，加入卡牌後能讓程序變得更清晰，尤其靈感卡可協助跳脫當下視角、現實因素，於其他層次審視，更清楚看見心中想做的事。

台北國際書展 台大 辦公室

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