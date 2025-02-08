成大碩士班近2萬人報考 創全國之最 這系錄取錄不到2%

國立成功大學114學年度碩士班考試2月10日、11日在台南考場（國立成功大學）及台北考場（國立台灣科技大學、國立台灣大學）兩地同步舉行。今年總報考人數高達1萬8960人（含報考碩士在職專班，台南考場9644人、台北考場9316人），總報名人數較去年之1萬6168人增加2792人，增幅達17.27%，再次成為全國報名人數最高的大學，穩居全國大學碩士班考試報名人數榜首。

校方今年也首度開放系所可以不採用筆試，讓考生有更多元的選擇，也展現招生的彈性與包容性，鼓勵更多元背景的考生參與。

114學年度成大碩士班考試共有91個系所參與招生，預計錄取1775名（含在職專班），整體平均錄取率為9.36%。最競爭的前3名學系分別為行為醫學研究所（錄取率1.7%）、統計學系（錄取率2.5%）、經濟學系與資管所（錄取率2.6%）；報名人數最多學系為電機工程學系1433人（錄取率7.6%）、工程科學系1229人（錄取率3.7%）及機械工程學系748人（錄取率9.4%）。

校方為確保本次招生考試順利進行，並應對突發傷病或其他特殊情況考生的需求，特別在每區設置1間備用試場，提供完善應變措施。此外，有關特殊入場規定及是否可攜帶計算機，需依據簡章規定之「可使用計算機考試科目一覽表」辦理，考生須自備不具儲存程式功能之計算機應考。

校方提醒考生，考試當天請務必記得攜帶「准考證」及「國民身分證正本」（得以護照、居留證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照或中華民國身心障礙證明正本代替）入場應試，亦請留意本次考場並無開放陪考人員休息。其他有關本次試場分配表及考試地點，考生可至「國立成功大學 114學年度碩士班（含在職專班）試場查詢」頁面輸入「准考證號碼」或「身分證字號」線上查詢。