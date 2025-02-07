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雲林科技大學校長張傳育上任 宣布啟動「3T策略」校務革新

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林科技大學新任校長張傳育（右二）今天就職上任，將和3位副校長攜手推動校務。記者蔡維斌／攝影
雲林科技大學新任校長張傳育（右二）今天就職上任，將和3位副校長攜手推動校務。記者蔡維斌／攝影

雲林科技大學新任校長張傳育今天就職，雲林縣長張麗善等各界前往祝賀，冠蓋雲集，張傳育指出，雲林科技大學34年來績效卓著也建立國際聲譽。未來更會積極配合本地產業需求，深化產學合作與AI應用，打造雲科大成為國際級創新科技服務型的大學，發展成為國家競爭力的支柱。

今天同時介紹新任一級主管團隊，張傳育說，學校有很多經驗豐富的老師，為讓更多老師有機會參與校務推動，從各系院借重主管人才，全校一級主管中有4成為女性。

3位副校長為張艮輝、巫銘昌、黃世輝；主祕林建州、教務長張祥傑、學生事務長林蘭東、總務長惠龍。

今天就職典禮雲林縣長張麗善、工業技術研究院總營運長余孝先、雲科大前校長林聰明、楊永斌及來自全國各地學術界和產業界300多人到場祝賀，賀客盈門，喜氣洋洋。張麗善表示除恭賀新校長到任，也感謝雲科大擔任人才庫及智庫角色，尤其雲林縣成立產學平台，雲科大給予很多專業協助。

張傳育也同時宣布啟動「3T策略」推動校務革新，以「傳承、蛻變、轉型」三大主軸回應少子化與產業變革挑戰，並強調將深化產學鏈結，攜手醫療機構及工業區打造企業AIT基地，整合人工智慧技術於製造、營建與永續領域，同步推動國際化人才培育，透過海外實習與跨國學術合作強化全球競爭力。

張傳育畢業於成功大學電機工程學系，專精於類神經網路與智慧辨識技術，並擁有豐富的產學合作經驗，曾擔任雲科大智慧辨識產業服務研究中心主任、產學研究總中心主任及研發長。

雲科大前校長楊能舒屆齡退休，學校去年遴選新校長共5人角逐，張傳育脫穎而出接任新校長。

雲林科技大學新校長張傳育今天就任，和學校一級主管團隊將帶領學校邁向新紀元。記者蔡維斌／翻攝
雲林科技大學新校長張傳育今天就任，和學校一級主管團隊將帶領學校邁向新紀元。記者蔡維斌／翻攝
雲林科技大學新任校長張傳育今天就職上任。記者蔡維斌／攝影
雲林科技大學新任校長張傳育今天就職上任。記者蔡維斌／攝影

主管 張麗善 雲林

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