雲科大校長張傳育就任 啟動3T策略展望未來

出社會找工作，學歷和學校通常都是錄取的關鍵要素之一，不過有一名就讀師範大學的女網友貼出企業徵才文宣，招募10所「一級標竿學校」當中沒有自己的學校，讓她質疑師大已變成二級學校了嗎？

2025-02-07 15:21