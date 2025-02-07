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雲科大校長張傳育就任 啟動3T策略展望未來

中央社／ 雲林縣7日電
雲林科技大學今天舉辦新任校長就職典禮，新任校長張傳育致詞時講述學校未來展望外，並介紹新任一級主管團隊，主任祕書及教務長、學生事務長及總務長。圖／吳青常攝影
雲林科技大學今天舉辦新任校長就職典禮，新任校長張傳育致詞時講述學校未來展望外，並介紹新任一級主管團隊，主任祕書及教務長、學生事務長及總務長。圖／吳青常攝影

雲林科技大學今天舉辦新任校長就職典禮，校長張傳育宣布啟動「3T策略」，推動跨領域研究與創新教學，將學校打造成為國際級創新科技服務型大學，進而導入產業帶動台灣產業發展。

雲林科技大學今天舉辦新任校長就職典禮，張傳育致詞時講述學校未來展望外，並介紹新任一級主管團隊，主任祕書及教務長、學生事務長及總務長。

張傳育宣布啟動「3T策略」推動校務革新，以「傳承、蛻變、轉型」3大主軸回應少子化與產業變革挑戰；他強調將深化產學鏈結，攜手醫療機構及工業區打造企業AIT基地，整合人工智慧技術於製造、營建與永續領域，同步推動國際化人才培育，透過海外實習與跨國學術合作強化全球競爭力。

張傳育期許學校朝向「負責任大學」，結合攬才育才機制與產業研發中心設立，建構永續善循環，進而成為創新科技服務型大學典範。

關於學校一級主管聘任，張傳育指出，為讓更多老師參與校務推動，從各系院聘任，且有4成是女性。3名副校長分別為張艮輝、巫銘昌、黃世輝；主祕林建州、教務長張祥傑、學生事務長林蘭東、總務長惠龍。

張傳育畢業於成功大學電機工程學系，專精於類神經網路與智慧辨識技術，並擁有豐富的產學合作經驗，曾任雲科大研發長、產學與智財育成營運中心主任等職務。

主管 永續

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