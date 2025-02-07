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影／台北市立大學碩班考試 1男闖入校園吼叫...還跑給警察追

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北市立大學前天遭陌生人闖入大吼大叫，校方保全報警，警方到場將人制服。記者翁至成／翻攝
台北市立大學前天遭陌生人闖入大吼大叫，校方保全報警，警方到場將人制服。記者翁至成／翻攝

30歲吳姓男子前天進入台北市立大學校園，卻在校園內大聲吼叫，驚擾到教室內正在舉行的碩士班考試，保全認定有異報警，轄區警方5日晚上6點40分獲報趕抵，孰料他不配合，還在操場「跑給警察追」，警方追逐數秒後將他制伏攔下。

警方發現吳男情緒相當不穩，且「無法正常言語」，於是請救護人員到場協助送醫，同步通知家屬；為了安全起見，員警經同意檢查吳男隨身包包，確認沒有可疑物、違禁品。據了解，吳男過去就有相關就醫紀錄。

保全 台北市立大學 校園

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