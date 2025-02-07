畢業後難找工作？台灣1頂大校友嘆：既定印象影響社會眼光

出社會找工作，學歷和學校通常都是錄取的關鍵要素之一，不過有一名就讀師範大學的女網友貼出企業徵才文宣，招募10所「一級標竿學校」當中沒有自己的學校，讓她質疑師大已變成二級學校了嗎？

原PO在Dcard以「師大這麼不受業界歡迎嗎？」為題發文，她轉貼朋友傳的企業徵才文宣，招募的對象是大四、碩二的在學學生，還列出10所包括台大、成大、政大、清大、陽明交大、中央、中山、中興、中正、台北大學等「一級標竿學校」。原PO發現自己的學校台灣師範大學沒有在裡面，驚訝地說「原來師大已經成為台灣二級學校了嗎？」

有內行人就解釋師大的定位很尷尬，撇除教育相關科系，其他領域完整性比不上其他學校；還有網友表示，在業界或老一輩普遍有既定印象，就是師大畢業出去只能當老師。

其他人表示，「其他行業不知道，但我們公司的HR（人資）確實說師大在業界履歷不吃香（科技業）」、「會不會是師大職業目標性太強烈（人家覺得出來就是當老師），所以在業界比較不吃香？」、「台師的科系組成比較尷尬，強的科系都是現在台灣逐漸式微的」、「正常來說師大培養的本來就是老師導向，只是現在教育環境跟鬼一樣，學生畢業都不想去，才有比較多人轉向民間企業」、「聽我的幾位前輩跟家裡長者說，在他們年代師大是體制外的學校，因為以前師大出來只能當老師，所以可能也因為這樣的印象，影響到業界看待師大的眼光」。